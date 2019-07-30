【移交逃犯】港島線銅鑼灣至鰂魚涌站服務暫停，北角站出閘不扣錢

《經濟通通訊社３０日專訊》有網民發起今早全港大塞車行動，地點包括港鐵站及路面。

港鐵（０００６６）表示，受北角站多宗列車車門受阻影響，銅鑼灣站至鰂魚涌站列車服務

暫停，堅尼地城站至銅鑼灣站列車服務維持５分鐘一班車，鰂魚涌站至柴灣站列車服務維持５分

鐘一班車。港鐵現已安排免費接駁巴士來往鰂魚涌站至銅鑼灣站。

有站內港鐵職員透過廣播表示，港島線暫時未能提供服務，乘客在北角站出閘毋須被扣車資

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