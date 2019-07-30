【本港樓市】地政總署：鎖定百幅非法佔用土地，冀２年內完成處理

《經濟通通訊社３０日專訊》地政總署公布，已成立特別行動專責組，並鎖定１００幅較大

面積政府土地被非法佔用的黑點，分階段開展土地管制行動，以期在２４個月內完成處理所有黑

點。

該署發言人表示，為了更迅速和有效處理近年不斷上升的非法霸佔政府土地和私人農地上違

契構築物個案，署方近期調整了執管策略。除了分區地政處會繼續處理日常執管工作外，更透過

成立專責組重點打擊大範圍霸佔政府土地和私人農地上大規模違契構築物個案，並會不時公布行

動結果。

透過地政總署轄下測繪處的地理信息系統及相關科技（例如藉無人機拍攝高空圖）以及主動

實地巡查所得資料，專責組鎖定１００幅較大面積政府土地被非法佔用的黑點，即每幅面積超過

１０００平方米。初步調查顯示，有關土地主要用作工業、儲物、物流及泊車等用途，大部分分

布於屯門、元朗及北區。

專責組會分階段並優先處理面積較大政府土地被非法佔用的其中１５個黑點（即每幅面積達

３０００平方米或以上），涉及約４０個不同作業者，並已開展土地管制行動。此外，如發現毗

鄰的私人土地有違契構築物，專責組會採取相關的執行契約條款行動，一併處理有關違反地契的

情況。

專責組預期約九個月內完成處理全部１５個黑點，清理或按現行政策規範被佔用的政府土地

及糾正違契情況，並會因應進度分階段處理其餘的黑點，以期在２４個月內完成處理分布在各區

共１００個黑點。與此同時，專責組會主動從分區地政處搜集屬嚴重的違規個案集中處理，加快

執管行動。（ｂｉ）

