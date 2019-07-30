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30/07/2019 15:08

【本港樓市】嘉湖山莊車位造價高位回落７％，入場價降至１４０萬

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中原地產表示，最近本港政治氣氛欠佳，拖累投資市場表現。
５月旺市時，嘉湖山莊車位成交價徘徊於１４５萬元高位水平，最近兩個月成交轉疏，造價陸續
回落至１３０餘萬元水平，跌幅約７％。目前屋苑車位入場價下調至１４０萬元。
　　樂湖居停車場地庫第一層一個單號車位，新近以１３４﹒５萬元沽出。上一手業主於
２０１７年６月以１００萬元買入車位，是次轉手，帳面獲利３４﹒５萬元，兩年升值
３４﹒５％。（ｂｉ）

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