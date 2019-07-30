【移交逃犯】港鐵（６６）港島線及觀塘線列車服務逐步回復正常

《經濟通通訊社３０日專訊》港鐵（０００６６）在早上約１１時２０分表示，港島線北角

站早前有列車受阻事故，已妥善處理，港島線列車服務逐步回復正常。

而觀塘線調景嶺站同樣有列車受阻的事故亦已處理，觀塘線列車服務亦逐步回復正常。

（ｊｏ）

