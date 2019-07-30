《經濟通通訊社３０日專訊》港鐵（０００６６）在早上約１１時２０分表示，港島線北角
站早前有列車受阻事故，已妥善處理，港島線列車服務逐步回復正常。
而觀塘線調景嶺站同樣有列車受阻的事故亦已處理，觀塘線列車服務亦逐步回復正常。
（ｊｏ）
30/07/2019 11:40
【移交逃犯】港鐵（６６）港島線及觀塘線列車服務逐步回復正常
《經濟通通訊社３０日專訊》港鐵（０００６６）在早上約１１時２０分表示，港島線北角
站早前有列車受阻事故，已妥善處理，港島線列車服務逐步回復正常。
而觀塘線調景嶺站同樣有列車受阻的事故亦已處理，觀塘線列車服務亦逐步回復正常。
（ｊｏ）
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