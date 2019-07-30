《經濟通通訊社３０日專訊》港燈－ＳＳ（０２６３８）公布截至今年６月底止中期業績，
溢利按年下跌２７﹒８％至７﹒０９億元。每股股份溢利為８﹒０２仙，每股份合訂單位分派
１５﹒９４仙，按年下跌約兩成。
期內，酌情調整後的可供分派收入為１４﹒０８億元，按年下跌兩成。收入為５０﹒０３億
元，按年下跌８﹒３２％。除稅前溢利為１３﹒２２億元，按年下跌３０﹒７９％。（ｊｏ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
30/07/2019 12:26
港燈（２６３８）上半年溢利跌２７﹒８％，派息１５﹒９４仙
《經濟通通訊社３０日專訊》港燈－ＳＳ（０２６３８）公布截至今年６月底止中期業績，
溢利按年下跌２７﹒８％至７﹒０９億元。每股股份溢利為８﹒０２仙，每股份合訂單位分派
１５﹒９４仙，按年下跌約兩成。
期內，酌情調整後的可供分派收入為１４﹒０８億元，按年下跌兩成。收入為５０﹒０３億
元，按年下跌８﹒３２％。除稅前溢利為１３﹒２２億元，按年下跌３０﹒７９％。（ｊｏ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
|FOCUS30/07/2019
【FOCUS】約翰遜「攬炒」歐盟 蝴蝶效應或傷美股人幣
|國際動態30/07/2019
特提名粉絲掌情報總監 資歷遭質疑
|香港政情29/07/2019
【駐京專電】港澳辦：堅決支持林鄭依法施政 亂下去全社會都要「買單」
|生財有道29/07/2019
《開市Good Morning》涂國彬：匯控跌浪已成勿只看息
|FOCUS29/07/2019
【FOCUS】「宇宙行」馳援錦州創月低 內銀左右受壓難有運行
|國際動態29/07/2019
約翰遜向歐盟表明 須廢北愛方案
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰