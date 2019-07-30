港燈（２６３８）上半年溢利跌２７﹒８％，派息１５﹒９４仙

《經濟通通訊社３０日專訊》港燈－ＳＳ（０２６３８）公布截至今年６月底止中期業績，

溢利按年下跌２７﹒８％至７﹒０９億元。每股股份溢利為８﹒０２仙，每股份合訂單位分派

１５﹒９４仙，按年下跌約兩成。

期內，酌情調整後的可供分派收入為１４﹒０８億元，按年下跌兩成。收入為５０﹒０３億

元，按年下跌８﹒３２％。除稅前溢利為１３﹒２２億元，按年下跌３０﹒７９％。（ｊｏ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

