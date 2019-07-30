【企業盈喜】中國財險（２３２８）料中期利潤增３０％至５０％

《經濟通通訊社３０日專訊》中國財險（０２３２８）預期截至今年６月底止，淨利潤按年

增加約３０％到５０％，主要由於上半年公司總保費收入穩步增長，投資收益按年增加。

另外，今年５月財政部、稅務總局印發《關於保險企業手續費及佣金支出稅前扣除政策的公

告》規定手續費及佣金支出的所得稅稅前扣除比例提高至１８％，並且超比例部分允許結轉以後

年度扣除，新政對２０１８年所得稅匯算清繳適用。公司將新政對於２０１８年所得稅費用影響

金額一次性確認在２０１９年，本期淨利潤相應增加。（ｊｏ）

