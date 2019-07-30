《經濟通通訊社３０日專訊》中國財險（０２３２８）預期截至今年６月底止，淨利潤按年
增加約３０％到５０％，主要由於上半年公司總保費收入穩步增長，投資收益按年增加。
另外，今年５月財政部、稅務總局印發《關於保險企業手續費及佣金支出稅前扣除政策的公
告》規定手續費及佣金支出的所得稅稅前扣除比例提高至１８％，並且超比例部分允許結轉以後
年度扣除，新政對２０１８年所得稅匯算清繳適用。公司將新政對於２０１８年所得稅費用影響
金額一次性確認在２０１９年，本期淨利潤相應增加。（ｊｏ）
30/07/2019 17:10
【企業盈喜】中國財險（２３２８）料中期利潤增３０％至５０％
《經濟通通訊社３０日專訊》中國財險（０２３２８）預期截至今年６月底止，淨利潤按年
增加約３０％到５０％，主要由於上半年公司總保費收入穩步增長，投資收益按年增加。
另外，今年５月財政部、稅務總局印發《關於保險企業手續費及佣金支出稅前扣除政策的公
告》規定手續費及佣金支出的所得稅稅前扣除比例提高至１８％，並且超比例部分允許結轉以後
年度扣除，新政對２０１８年所得稅匯算清繳適用。公司將新政對於２０１８年所得稅費用影響
金額一次性確認在２０１９年，本期淨利潤相應增加。（ｊｏ）
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