《經濟通通訊社３０日專訊》恆隆地產（００１０１）公布截至６月底的中期業績，計入物
業重估收益後，中期少賺２５％至３５﹒１６億，每股盈利０﹒７８元，派中期息１７仙。
期內，收入跌１８％至４２﹒０４億元。營業溢利減少１３％至３２﹒１７億元。（ｋｙ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告＊
30/07/2019 12:22
恒隆地產（１０１）中期少賺２５％至３５億元，中期息１７仙
《經濟通通訊社３０日專訊》恆隆地產（００１０１）公布截至６月底的中期業績，計入物
業重估收益後，中期少賺２５％至３５﹒１６億，每股盈利０﹒７８元，派中期息１７仙。
期內，收入跌１８％至４２﹒０４億元。營業溢利減少１３％至３２﹒１７億元。（ｋｙ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告＊
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