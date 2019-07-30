恒隆地產（１０１）中期少賺２５％至３５億元，中期息１７仙

《經濟通通訊社３０日專訊》恆隆地產（００１０１）公布截至６月底的中期業績，計入物

業重估收益後，中期少賺２５％至３５﹒１６億，每股盈利０﹒７８元，派中期息１７仙。

期內，收入跌１８％至４２﹒０４億元。營業溢利減少１３％至３２﹒１７億元。（ｋｙ）



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