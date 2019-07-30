【企業盈喜】方達控股（１５２１）料中期盈利按年增３倍以上

《經濟通通訊社３０日專訊》方達控股（０１５２１）發盈喜，預期截至今年６月底止六個

月公司擁有人應佔溢利將達去年同期的３００％以上，主要由於集團服務需求的增加及實施本集

團「兩國一制」策略驅動收益顯著增長，以及業務運營效率提升。（ｋｉ）

