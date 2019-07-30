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30/07/2019 17:12

【企業盈喜】濱海泰達料上半年錄得淨利潤最多１１００萬人幣

　　《經濟通通訊社３０日專訊》濱海泰達物流（０８３４８）公布，預期集團截至今年６月
３０日止六個月之公司擁有人應佔溢利較去年同期可能會實現增長，集團預計錄得淨利潤約為
１０００萬至１１００萬元人民幣。
　　業績增長主要因集團汽車整車及零部件供應鏈物流服務業務較去年同期有所增長；另外，公
司物資採購物流業務較去年同期扭虧為盈；以及投資收益較去年同期有所上升。
　　公司中期業績將於８月刊發。（ｂｎ）

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