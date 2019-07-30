【企業盈警】瑞豐動力料中期淨溢利將減少約７５％

《經濟通通訊社３０日專訊》瑞豐動力（０２０２５）發盈警，預期截至今年６月底止六個

月，股東應佔淨溢利將減少７５％左右。

公司指，淨溢利減少，主要由於中國市場汽車整體銷量下跌超出預期，導致汽車廠減少採購

公司產品，從而對集團於同期之銷量及利潤率產生負面影響，但認為集團整體營運仍然維持良好

及完整，整體財政狀況亦維持穩健。（ｓｋ）

