【企業盈警】大同機械料中期溢利不多於二千萬，按年減少７０％

《經濟通通訊社３０日專訊》大同機械（００１１８）發盈警，預計截至今年６月底止六個

月未經審核的綜合溢利將錄得不多於２０００萬元，較去年同期的６６８０萬元，按年減少

７０％。

公司指，預期溢利明顯減少主要由於全球經濟不明朗及受中美貿易糾紛影響導致市況轉差，

注塑機製造業務、工業消耗品貿易業務及印刷線路板加工及貿易業務的銷售收入及毛利下跌；以

及去年出售群力實業全部已發行股本而錄得非經常性收益約４４５０萬元，而今年並沒有錄得該

等收益。（ｓｋ）

