《經濟通通訊社３０日專訊》基石控股（０１５９２）發盈喜，預期截至今年６月底日止六
個月錄得股東應佔溢利較去年同期大幅增加約３５０％，主要由於所產生非經常性上市相關開支
按年減少及毛利按年增加。
集團指，倘撇除２０１８年的非經常性上市相關開支，２０１９年６月底止六個月股東應佔
溢利將較２０１８年同期減少約８％。（ｋｉ）
30/07/2019 18:10
【企業盈喜】基石控股（１５９２）料中期盈利按年大增約３５０％
《經濟通通訊社３０日專訊》基石控股（０１５９２）發盈喜，預期截至今年６月底日止六
個月錄得股東應佔溢利較去年同期大幅增加約３５０％，主要由於所產生非經常性上市相關開支
按年減少及毛利按年增加。
集團指，倘撇除２０１８年的非經常性上市相關開支，２０１９年６月底止六個月股東應佔
溢利將較２０１８年同期減少約８％。（ｋｉ）
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