【企業盈喜】基石控股（１５９２）料中期盈利按年大增約３５０％

《經濟通通訊社３０日專訊》基石控股（０１５９２）發盈喜，預期截至今年６月底日止六

個月錄得股東應佔溢利較去年同期大幅增加約３５０％，主要由於所產生非經常性上市相關開支

按年減少及毛利按年增加。

集團指，倘撇除２０１８年的非經常性上市相關開支，２０１９年６月底止六個月股東應佔

溢利將較２０１８年同期減少約８％。（ｋｉ）

