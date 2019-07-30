《小傳日記》魚缸成交係咁縮，二萬八關恐再觸？

《小傳日記》是日（３０日）期結日「孖屐」窄幅波動，早市低開４６點之後反彈逾百點，

但係２８３００點衝唔到上去，最高只見２８２７４點。大家都睇實花旗國個邊議息結果，而且

外電指出花旗國貿談官方人員今晚喺上海和平飯店開餐，食住好西、聽住爵士樂咁傾下中美有咩

大「雕」可以傾得埋，所以呢兩日都應該水靜河飛。但市悶股不悶，今日部分本地磚頭佬見資金

撈底，九置（０１９９７）有追捧，而內險佬都表現唔錯，因為國壽（０２６２８）出盈喜所帶

動。最終恆指收報２８１４６點，微升４０點，主板成交６１７﹒１０億銀跌一成；國貨收報

１０８１８點，升３７點，升幅近半個巴仙。

Ａ場今日走勢向好，上證綜合指數報２９５２點，升１１點；深證成分指數報９３９９點，

升４４點。兩市合共成交３８４２﹒４２億人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）跌１毫，報６３﹒８元；生發發（００３８８）升半

巴仙，報２６６﹒４元；ＱＱ（００７００）微漲一蚊，報３７３﹒２銀；中移動

（００９４１）升近半巴仙，報６７﹒５元；ＡＩＡ（０１２９９）微跌一格，報８２﹒５５元

。



＊磚頭兩邊走九置表現優，觀望氣氛濃細價股受捧＊



噚日（２９日）香江人三點鐘唔少人停晒手，睇吓港澳辦罕就香江事務開嘅記者會，雖然會

上內容無咩新意，不過最少無再以強硬支態回應最近嘅民眾示威事件，無好無壞消息，令「孖屐

」鬆一口氣，令噚日因為不安情緒跌落嚟嘅本地磚頭佬，今日部分股價都好返啲，其中以九倉置

業為升幅最大全日彈逾２巴仙，報４９﹒６銀，做埋表現最好藍戰士；太地（０１９７２）都唔

差升返近半巴仙報２８﹒８銀。不過，其他幾個就繼續扁嘴囉，其中新世界（０００１７）同恆

地（０００１２）包辦表現最差藍戰士首兩位，各跌１巴仙分別報１１﹒１２銀同４１﹒０５銀

。會德豐（０００２０）、嘉華國際（００１７３）同嘉里建設（００６８３）都各跌約１巴仙

，分別報５０﹒８銀、４﹒２１銀同３０﹒１５銀，

是日期結，啲錢都唔大舉流入藍戰士，加上中美貿談同聯儲局議息在即，啲錢繼續快狠準炒

吓細價魚毛就算。之前散戶熱炒嘅平安證券（００２３１）之前連跌兩日之後，今日再以大成交

大彈四成三報０﹒１７１銀，係升幅最大嘅魚毛。同樣以大成交抽上緊隨其後嘅弘達金融

（０１８２２）就飆三成七，報０﹒０４１銀：中海重工（００６５１）急升一成八，報

０﹒０２銀。兩隻半新股都有好表現，其中羚邦（０２２３０）抽高近９巴仙，報０﹒３１銀；

鷹普精密（０１２８６）下晝突然有多個買盤掃貨，其中大摩同花旗淨被動買入呢隻魚毛合共逾

９００萬銀，令佢全日急上一成九，報４﹒２銀。



＊內房數據好潤地運氣到，手機各不同舜宇路最通＊



上海易居房地產研究院就話，１至６月易居研究院監測的１００個城市新建商品住宅成交均

價為每平方米１４０６５人仔，按年漲１４﹒３巴仙。與此同時，１至６月份漲幅略微擴大，所

以神州磚頭佬今日有缸友愛錫，大多數表現都唔錯。其中潤地（０１１０９）同世房

（００８１３）都跳起１巴仙，分別報３４﹒３５銀同２２﹒２５銀。龍湖（００９６０）彈起

不足半巴仙，報２９﹒６銀。綠城（０３９００）踢高近５巴仙，報６銀。不過，新城發展

（０１０３０）日前公布以２７﹒３７億人仔賣多八個地產項目，今日再跌３巴仙報６﹒８２銀

。

手機設備佬喺分叉路上各自走，其中舜宇（０２３８２）獲美銀美林早前輕微調升對今年至

２０２１年嘅每股盈利預測２巴仙，目標價由９５銀升至１１０銀，舜宇埋單彈起逾半個巴仙，

報９３﹒７銀。比亞迪電子（００２８５）彈起近１巴仙，報１１﹒５２銀。瑞聲

（０２０１８）漲不足半巴仙，報４３﹒４５銀。富智康（０２０３８）同鴻騰精密

（０６０８８）齊齊軟腳２巴仙，分別報１﹒０３銀同３﹒２７銀。



＊內險佬上望太保價最猛，內銀佬抬頭工行獨憂愁＊



內險佬今日幾乎全部向上望，新保（０１３３６）料中期多賺八成，全日跳高近３巴仙，報

３９﹒５５銀，喺全日表現最佳國貨佬。太保（０２６０１）亦衝上近３巴仙，報３４﹒２５銀

。國壽（０２６２８）公布預期中期多賺逾倍，主要受惠投資收益增加同稅費減少，埋單起飛逾

１巴仙，報２０﹒４５銀。平保（０２３１８）彈起亳半子，報９５﹒１５銀。財險

（０２３２８）走高２巴仙，報９﹒６４銀。

內銀佬都一樣唔輸蝕，大多數都抬起頭，其中建行（００９３９）彈不足半巴仙，報６﹒１

５銀。郵儲行（０１６５８）發行全國首單債轉股專項債權融資計劃，埋單亦起飛不足半巴仙，

報４﹒５４銀。民行（０１９８８）同中國銀行（０３９８８）各升一格，分別報５﹒４８銀同

３﹒２３銀。招行（０３９６８）隻腳都無咩力，跳起半巴仙，報４０﹒１５銀。不過，工行（

０１３９８）軟不足半巴仙，報５﹒３７銀。請請！



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