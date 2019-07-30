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即市新聞

30/07/2019 17:15

《小傳日記》魚缸成交係咁縮，二萬八關恐再觸？

　　《小傳日記》是日（３０日）期結日「孖屐」窄幅波動，早市低開４６點之後反彈逾百點，
但係２８３００點衝唔到上去，最高只見２８２７４點。大家都睇實花旗國個邊議息結果，而且
外電指出花旗國貿談官方人員今晚喺上海和平飯店開餐，食住好西、聽住爵士樂咁傾下中美有咩
大「雕」可以傾得埋，所以呢兩日都應該水靜河飛。但市悶股不悶，今日部分本地磚頭佬見資金
撈底，九置（０１９９７）有追捧，而內險佬都表現唔錯，因為國壽（０２６２８）出盈喜所帶
動。最終恆指收報２８１４６點，微升４０點，主板成交６１７﹒１０億銀跌一成；國貨收報
１０８１８點，升３７點，升幅近半個巴仙。
　　Ａ場今日走勢向好，上證綜合指數報２９５２點，升１１點；深證成分指數報９３９９點，
升４４點。兩市合共成交３８４２﹒４２億人仔。
　　大隻藍戰士方面，大象（００００５）跌１毫，報６３﹒８元；生發發（００３８８）升半
巴仙，報２６６﹒４元；ＱＱ（００７００）微漲一蚊，報３７３﹒２銀；中移動
（００９４１）升近半巴仙，報６７﹒５元；ＡＩＡ（０１２９９）微跌一格，報８２﹒５５元


＊磚頭兩邊走九置表現優，觀望氣氛濃細價股受捧＊
　　
　　噚日（２９日）香江人三點鐘唔少人停晒手，睇吓港澳辦罕就香江事務開嘅記者會，雖然會
上內容無咩新意，不過最少無再以強硬支態回應最近嘅民眾示威事件，無好無壞消息，令「孖屐
」鬆一口氣，令噚日因為不安情緒跌落嚟嘅本地磚頭佬，今日部分股價都好返啲，其中以九倉置
業為升幅最大全日彈逾２巴仙，報４９﹒６銀，做埋表現最好藍戰士；太地（０１９７２）都唔
差升返近半巴仙報２８﹒８銀。不過，其他幾個就繼續扁嘴囉，其中新世界（０００１７）同恆
地（０００１２）包辦表現最差藍戰士首兩位，各跌１巴仙分別報１１﹒１２銀同４１﹒０５銀
。會德豐（０００２０）、嘉華國際（００１７３）同嘉里建設（００６８３）都各跌約１巴仙
，分別報５０﹒８銀、４﹒２１銀同３０﹒１５銀，
　　是日期結，啲錢都唔大舉流入藍戰士，加上中美貿談同聯儲局議息在即，啲錢繼續快狠準炒
吓細價魚毛就算。之前散戶熱炒嘅平安證券（００２３１）之前連跌兩日之後，今日再以大成交
大彈四成三報０﹒１７１銀，係升幅最大嘅魚毛。同樣以大成交抽上緊隨其後嘅弘達金融
（０１８２２）就飆三成七，報０﹒０４１銀：中海重工（００６５１）急升一成八，報
０﹒０２銀。兩隻半新股都有好表現，其中羚邦（０２２３０）抽高近９巴仙，報０﹒３１銀；
鷹普精密（０１２８６）下晝突然有多個買盤掃貨，其中大摩同花旗淨被動買入呢隻魚毛合共逾
９００萬銀，令佢全日急上一成九，報４﹒２銀。

＊內房數據好潤地運氣到，手機各不同舜宇路最通＊

　　上海易居房地產研究院就話，１至６月易居研究院監測的１００個城市新建商品住宅成交均
價為每平方米１４０６５人仔，按年漲１４﹒３巴仙。與此同時，１至６月份漲幅略微擴大，所
以神州磚頭佬今日有缸友愛錫，大多數表現都唔錯。其中潤地（０１１０９）同世房
（００８１３）都跳起１巴仙，分別報３４﹒３５銀同２２﹒２５銀。龍湖（００９６０）彈起
不足半巴仙，報２９﹒６銀。綠城（０３９００）踢高近５巴仙，報６銀。不過，新城發展
（０１０３０）日前公布以２７﹒３７億人仔賣多八個地產項目，今日再跌３巴仙報６﹒８２銀

　　手機設備佬喺分叉路上各自走，其中舜宇（０２３８２）獲美銀美林早前輕微調升對今年至
２０２１年嘅每股盈利預測２巴仙，目標價由９５銀升至１１０銀，舜宇埋單彈起逾半個巴仙，
報９３﹒７銀。比亞迪電子（００２８５）彈起近１巴仙，報１１﹒５２銀。瑞聲
（０２０１８）漲不足半巴仙，報４３﹒４５銀。富智康（０２０３８）同鴻騰精密
（０６０８８）齊齊軟腳２巴仙，分別報１﹒０３銀同３﹒２７銀。

＊內險佬上望太保價最猛，內銀佬抬頭工行獨憂愁＊

　　內險佬今日幾乎全部向上望，新保（０１３３６）料中期多賺八成，全日跳高近３巴仙，報
３９﹒５５銀，喺全日表現最佳國貨佬。太保（０２６０１）亦衝上近３巴仙，報３４﹒２５銀
。國壽（０２６２８）公布預期中期多賺逾倍，主要受惠投資收益增加同稅費減少，埋單起飛逾
１巴仙，報２０﹒４５銀。平保（０２３１８）彈起亳半子，報９５﹒１５銀。財險
（０２３２８）走高２巴仙，報９﹒６４銀。
　　內銀佬都一樣唔輸蝕，大多數都抬起頭，其中建行（００９３９）彈不足半巴仙，報６﹒１
５銀。郵儲行（０１６５８）發行全國首單債轉股專項債權融資計劃，埋單亦起飛不足半巴仙，
報４﹒５４銀。民行（０１９８８）同中國銀行（０３９８８）各升一格，分別報５﹒４８銀同
３﹒２３銀。招行（０３９６８）隻腳都無咩力，跳起半巴仙，報４０﹒１５銀。不過，工行（
０１３９８）軟不足半巴仙，報５﹒３７銀。請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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