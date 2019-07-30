《真知灼見－溫灼培》擔心硬脫歐，英鎊直逼１﹒２美元重要關口

《真知灼見》擔心英國最終會離開歐盟單一市場，英鎊匯價連日急挫，今早（３０日）於亞

洲市場報１﹒２２１６美元。現在看，似乎１﹒２０美元的重要心理關位已是不遠。市場開始在

衡量一旦英鎊跌穿１﹒２０美元後下一個目標在哪？而根據英國於２０１６年６月２３日公投「

脫歐」後，英鎊於同年１０月７日曾低見１﹒１４５０美元（根據路透社數字），相信這將成為

下一個可供參考的英鎊下跌技術水平。但如英鎊真的到達１﹒１４５０美元，這將會是自１９８

５年３月以來的最低位置。鑑於英鎊的下跌，現正拖累歐元兌美元匯價一同回落，而當歐元及英

鎊相繼兌美元跌，這反映美元獨強，這解釋美匯指數現攀至９８﹒１５指數點的主因，也是筆者

估計美匯指數有機會逐步邁向９９甚至１００的主因。美元走強，這會削弱美企當把海外資產轉

換成美元時的盈利。當美企盈利降，這可不利於美股整體表現，而同一情況相信亦會發生在港股

身上。而當美元整體強勁，這亦會壓低人民幣匯價。這解釋昨天人民幣匯價，根據跌透社數字曾

低見６﹒９００１兌１美元的原因。



＊美元走強不利港美兩地股市＊



英國最新情況如何呢？英國《星期日時報》（Ｓｕｎｄａｙ Ｔｉｍｅｓ

Ｎｅｗｓｐａｐｅｒ）的最新民調顯示，由英國首相約翰遜所領導的保守黨支持率高達３１％，

相反工黨的支持率只有２１％。據《星期日時報》指，是次民調是於過去５個月內保守黨出現領

先工黨的最大比數，並且更是自今年４月保守黨的支持率首次高於三成。上述民調是於７月２５

日及２６日作出，訪問了１６９７位被訪者後得出來的結果。

上述民調帶出兩個重要訊息。首先，英國人普遍是支持約翰遜的「脫歐」方案。從他於保守

黨黨魁選舉中以大比數勝出，已能反映出他的「脫歐」方案在全體１４萬保守黨員中的位置。現

從《星期日時報》的民調中，進一步反映出他的「脫歐」方案是得到保守黨以外更廣泛英國人民

支持。也是說，英國人似乎是傾向要盡快「脫歐」，而非繼續在拖拉下去。其次，根據上述民調

，如今天英國舉行全國大選，保守黨也很大機會可擊敗工黨繼續執政。而這正是市場憂慮所在。

因為英國國會如嘗試阻止約翰遜政府帶領英國離開歐盟單一市場，他可即時解散國會舉行大選。

若能透過大選讓保守黨重新操縱國會，約翰遜將能根據其意願脫歐。當然，上述只是約翰遜上任

後的單一個民調。我們不能以一個民調結果下定論。但如日後民調結果與上述相符，就不能不令

人擔心英經濟以至英鎊前景。



＊約翰遜難獲更佳脫歐方案＊



英國以無協議下「脫歐」作威脅，要求歐盟給予英國更優厚的「脫歐」條款。筆者認為英國

得逞的可能性不高。確實，以英國與歐盟的千絲萬縷聯係，英國倘在無協議下「脫歐」，對歐盟

所可能做成的一時衝擊可相當大。但以整體歐盟與英國的經濟規模相比，英國所能對歐盟所做成

的衝擊相信始終有限，且料只屬短暫性。相反，如歐盟「放過」英國，其他歐盟成員國一旦有樣

學樣仿效英國「脫歐」，其對歐盟日後的衝擊將會更大。所以當權衡輕重下，筆者相信歐盟不會

給予約翰遜較文翠珊的一個更好「脫歐」方案。就是約翰遜以無協議「脫歐」作威脅相信也是無

濟於事。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

