《匯海澤言－葉澤恆》中美重啟貿易談判，料油價反覆上落

《匯海澤言》停止了大約三個月的中美貿易談判，今日（３０日）將於上海恢復。美國農業

部在會議前表示，雖然上星期出口大豆往中國的數量創五個月的高位，但這批大豆是數月前訂購

，反映中國於過去數月並沒有購買美國大豆。截至上周四（２５日），美國農業部檢驗了９批大

約６０萬噸出口往中國的大豆，是自２月以來最多。美國白宮經濟顧問庫德洛表示，對今次會議

能否達成協議，並不寄予厚望。總統特朗普就表示，歐洲及中國將進一步下調利率，將有利製造

業生產，但若聯儲局什麼都不做，或只做少許，將是處理很差的事情。中國會否再大額購買美國

農產品，主要是受到中美貿易談判進展所影響。若今次談判有進展，預料中國將會稍後公布大手

購買美國農產品，而這會有利特朗普爭取民意支持。預料離岸美元兌人民幣在６﹒８６至

６﹒９１之間上落。



＊美日貿易談判本周五重開＊



據日本媒體報導指，日本經濟再生擔當相茂木敏充表示，因為參議院而暫停的美日貿易談判

，將於本周四及周五（１及２日）在華盛頓舉行，希望在９月底達成框架協議。美國方面，將參

出貿易代表萊特希澤出席。美日兩國元首很可能配合聯合國在９月底舉行的大會，再度見面，預

料希望在這個時間前達成貿易協議。日本央行將於今日稍後公布議息結果，預料將會是市場焦點

。日本今早公布的失業率下降至２﹒３％，但６月工業生產初夕跌幅遠多於市場預期。因此，估

計日本央行可能在言論上偏向鴿派，但會否有政策出台，暫時難以估計。



＊中東局勢緊以進一步緊張＊



中東局勢緊張持續，伊朗革命衛隊發放月中伊朗扣押英國運油輪時與英國軍艦對峙的片段。

英國外相藍轁文接受訪問時表示，伊朗運油輪是因違反歐盟制裁，將油運往敘利亞而遭合法扣押

，而伊朗則是非法扣押英國運油輪，故兩者不可相提並論。他亦拒絕了英國外相藍？文拒絕伊朗

方面提議用扣押的伊朗運油輪交換，強調不存在交換條件。中東局勢已經緊張多時，但似乎仍未

尋找到解決方案。至於會否出現美國與歐洲聯合對抗伊朗，相信暫時的機會不大。第一，歐洲多

國頗為依賴伊朗石油，不願與伊朗開戰。第二，霍爾木茲海峽是多個產油國出口石油的主要航道

，佔大約中東出口石油的三分一左右。一旦開戰，對全球經濟將帶來頗為負面的影響。因此，預

料短期局勢可能出現拉据，估計紐約期油短期在５５至６０美元上落。

《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

