《宏策俊見－陳俊業》迎接減息週期下的債券投資攻略（二）

《宏策俊見》在上期的專欄中，筆者淺談了為何債券往往能在減息周期下發揮作用。接下來

各位或想了解更多有關投資債券市場的入門方法。可能大家會想問，坊間上會有什麼投資工具可

投資債券，而不同的工具又會有什麼特點，或者有什麼需要注意的地方。接下來筆者將會與各位

一同探討。



＊投資債市的三個主流工具＊



一般來說，現時市場上較為主流的債券投資工具有三種，分別為直債、債基和債券ＥＴＦ。

直債的意思，就是直接持有該公司或該國家所發行的債券，持有直債，基本上就等同於該公司的

債權人，擁有直接向該發行人追索欠債的權利。除此之外，也有一些通過香港交易所（港交所）

發行的零售債券，如各位可能較為熟識的ｉＢｏｎｄ等，此類債券主要為政府發行債，不過港交

所在今年５月也推出了首隻非政府發行人的零售債券。

至於所謂債基，就是債券基金，是一隻投資於債市的基金，一般直接持有直債，由於債券基

金可以集結更大的資金池，所以更有條件持有更多的直債數量，達到分散效果。此外，債基也有

不同投資取向的類別，有些以地區劃分，也有些以類型或主題劃分。

另外，就是債券ＥＴＦ（或稱固定收益ＥＴＦ），先簡單解釋何謂ＥＴＦ，ＥＴＦ長寫是

Ｅｘｃｈａｎｇｅ Ｔｒａｄｅｄ Ｆｕｎｄｓ，中文即是交易所買賣基金，通常ＥＴＦ都是持

有與指數成分相同的證券，以達致追蹤指數表現的效果，而ＥＴＦ其中一個最大的好處就是可於

交易所上買賣，在港交所上市的盈富基金（０２８４０）就是其中一隻追蹤恆生指數表現的股票

ＥＴＦ。有了股票ＥＴＦ的概念，債券ＥＴＦ便會相對容易理解，就是持有一籃子相關債券以追

蹤債券指數的ＥＴＦ。不過，目前在港交所上市的債券ＥＴＦ不多，僅不足２０隻，而且債券類

別選擇較少，當然在美國上市的債券ＥＴＦ選擇更多。



＊入場門檻不同＊



接下來，各位可能又會想問，在選擇時，這幾類債券投資工具有什麼分別，或者有沒有特別

需要注意的地方。當然是有的，這可以分為幾個方面與各位一起探討：

首先，就是入場門檻不同。投資於直債的入場費是較高的，一般以在香港投資的中港企業債

為例，非通過港交所發行那些，若以美元計價的，一手票面金額為２０萬美元，部分是１０萬美

元，若以港元計價的則為每手１００萬港元。可想而之，對比於本港上市的股票，一手入場費大

多介乎幾千至幾萬港元一手，投資於直債的入場要求高很多。當然，在港交所發行的零售債券的

入場門檻則較低，如ｉＢｏｎｄ入場費最低只需一萬，不過選擇不多。

若不計及在港交所發行的零售債券，基本上，債基及債券ＥＴＦ的入場門檻便相對低很多。

以債基為例，很多零售銀行都有提供基金投資服務，不論是股票或是債券基金，以一筆過投資計

算，入場門檻都約由１萬港元至５萬港元不等，有部分甚至幾千元已可投資，所以債券基金的入

場要求相對直債來說並不高。再說在港交所交易的債券ＥＴＦ為例，入場門檻也不高，一般幾千

至幾萬港元也可以買進一手，也就是投資新手較易選擇的工具之一。



＊風險分散效益＊



其次，就是風險分散效益。簡單來說，直債就是單一債券；而債基和債券ＥＴＦ一般都是持

有一籃子債券的，而且數量一般至少幾十至百幾隻債券，故此較能達到風險分散的效果。當然，

自行設計一個債券組合來達致分散也可，但此做法的投資金額將會大很多，正如剛才所說，以

１００萬港元一隻直債為例，要建構１００隻直債的債券組合，則需要１億港元才能完成，若果

債基或債券ＥＴＦ，可能只需幾千港元已能參加。



＊到期日問題＊



第三，就是到期日問題。單一債券大多是設有到期日，只要沒有違約和其他特殊情況出現，

投資於這類債券可以預計於到期日拿回票面本金。相反，債基並不能預計贖回時取回的金額，因

為債基會不斷把其債券到期的本金再投資，在資產淨值每日變化下，到贖回時有可能出現賺息蝕

價的情況，不過，當然也有機會賺息賺價。債券ＥＴＦ於面，由於背後也是基金，所以就像債基

一樣沒有固定到期日。



＊流動性＊



最後要講的，就是流動性的分別，以交易速度計，債券ＥＴＦ的交易是最快的，幾秒便可交

易成功。此外，在港交所系統交易，雖然資金轉回戶口需要兩個交易日（俗稱Ｔ＋２），但若想

即時買其他港交所上市證券，也可以使用剛剛沽出債券ＥＴＦ的資金來作購買，而這部分資金稱

為應收但未收資金（Ｒｅｃｅｉｖａｂｌｅ Ｆｕｎｄ），可在未進行交收前用作買賣。另外，

發行人一般要根據投資標的價值出價，流動性風險相對較低。

對比下，雖然直債也可在二手市場上直接交易，但不像在港交所交易般可以使用

Ｒｅｃｅｉｖａｂｌｅ Ｆｕｎｄ，通常銀行或金融機構至少要一個工作天時間才能交收。此外

，有時部分債券的交易比較疏落，未必有對手頻頻出價，流動性風險較大，即使有出價，買賣差

價可能會很大。

債基方面則較為特別，交易不在二手市場進行，而是投資者與基金公司之間的認購與贖回，

基本上，如無特殊情況下，開放式債券基金的認購與贖回都是１００％可以進行的，所以流動性

較為理想，不過要注意的是開放式基金在認購與贖回時均不能知悉價格，只有在完成交易後才能

知到自己的交易價格（基金資產淨值），而且通常進行基金贖回都需要兩個工作天。

在比較以上三種工具後，可能各位對投資債市方法的認識有所加深，至於下一步，究竟有那

種債券類別最適合自己，又或者想知到不同情況下那一種債券類別更受惠，下次可以再和各位探

討。《晉裕環球資產管理投資研究部投資策略師 陳俊業》

