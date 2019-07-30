《宏觀銓局－馬桂銓》防範性削支

《宏觀銓局》本欄曾經提及美國經濟有三大支柱：個人消費，企業投資及私人住宅市場。從

最近相關的經濟數據來看，現時只有個人消費這個支柱托起整個美國經濟，疲弱的企業投資和樓

市並沒有發揮應有作用。有鑒於此，投資者期望聯儲局會在今日至明日（３０日至３１日）舉行

的議息會議後宣布減息。

６月份美國零售額超出市場預期。而波動較低的「對照組」零售子集，亦即撇除餐飲業、汽

車經銷、建築材料及石油站等行業的銷售額同樣超出預測，並增長０﹒７％。個人消費是美國經

濟的最大部分。而零售數據顯示，，個人消費繼續推動經濟增長。此外，美國勞動市場數據仍然

強勁，應該可以支持個人消費增長。截至７月１３日的一周，最新的首次申領失業救濟金的人數

增加８０００人，經季節調整後為２１﹒６萬人，遠低於市場預期。

過去六個月住房按揭利率雖然下調，但私人住宅市場表現仍然疲弱。６月份新屋動工量下跌

０﹒９％，比市場預期為差，五月份數字亦進一步微跌。由於建屋許可證數量波動性相對較低，

故此是新屋需求的主要指標之一，但近期數據顯示前景並不樂觀。６月許可證數量按月減少６﹒

１％，比去年同期下降６﹒６％。

本月初所公布的６月份ＩＳＭ製造業指數跌至三年低點後，近期私營企業已出現穩定跡象，

可能已經見底。在６月份的工業生產報告中，製造業生產較上月有所反彈，其中汽車業是反彈的

主要因素，上升２﹒９％，若勝於之前的２﹒３％；汽車製造業以外的工業生產亦出現增長。可

是，筆者還需看到ＩＳＭ製造業數據穩健復甦後才會考慮上調企業展望。

美國企業第二季度業績陸續出爐，至今只有約一成半標準普爾５００指數成分股報告了業績

，當中八成一盈利勝過預期，相比過去三年只有七成一公司有此表現。不過市場對第二季業績表

現仍然抱有懷疑，所以目前估計第二季盈利增長只有０﹒６％而已。

資產配置方面，隨著聯儲局減息、全球央行逐步變得溫和、２０國集團峰會後暫緩貿易戰，

以及美國經濟已出現觸底的跡象，筆者正減低債券比重，在股票和債券之間趨向中立。在筆者的

配置中，最大的風險是美國與中國和美國與歐盟之間的貿易關係更趨緊張，而導致企業投資停滯

不前，並打擊勞動力市場。如失業率一旦上升，個人消費將無可避免受到影響。

《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》

