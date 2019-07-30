市場觀望欠反彈動力，港股收２８１４６升４０點，成交６１７億元

《經濟通通訊社３０日專訊》市場觀望聯儲局一連兩日議息，以及在上海舉行的中美貿易談

判，美股隔晚個別發展，港股今日欠反彈動力，成交縮減。

是日期指結算，現貨恆指開報２８０５９跌４６點已是全日最低位。在內險股炒盈喜消息下

，恆指由跌轉升，最高見過２８２７４點升１６８點，惟高位未能穩企，最終收升４０點或

０﹒１４％，主板成交６１７﹒１億元跌約一成。國企指數收１０８１８，升０﹒３５％或升

３７點。

即月恆指期貸及國指期貨估計結算價分別為２８２０１點及１０８５１點。

上證綜合指數報２９５２，升１１點或升０﹒３９％，成交１７０８﹒６６億元人民幣。深

證成分指數報９３９９，升４４點或升０﹒４８％，成交２１３３﹒７６億元人民幣。



＊國壽新保發盈喜，股價逆市上升＊



５０隻恆指成分股中，２５隻上升，１６隻下跌，９隻持平。

重磅股方面，騰訊（００７００）公布與高通在手遊及５Ｇ領域上合作，股價升０﹒２７％

報３７３﹒２元；匯控（００００５）跌０﹒１６％，報６３﹒８元，其將於下周一（５日）公

布中期業績；中移動（００９４１）漲０﹒４５％，報６７﹒５元；友邦（０１２９９）跌

０﹒０６％，報８２﹒５５元；港交所（００３８８）走高０﹒５３％，報２６６﹒４元。

內險股發盈喜而受捧。國壽（０２６２８）預計截至６月底止之中期純利增加１１５％至

１３５％，股價升１﹒４９％，報２０﹒４５元。新華保險（０１３３６）急升２﹒７３％，報

３９﹒５５元，該公司預期今年上半年淨利潤增加８０％。其他內險股普遍向上，太保

（０２６０１）升２﹒７％，報３４﹒２５元；平保（０２３１８）漲０﹒１６％，報

９５﹒１５元；太平（００９６６）走高１﹒３７％，報２２﹒２元。



＊九置新世界分別膺最佳最差藍籌＊



聯儲局今日起一連兩日議息，地產收租股昨日普遍向下受累香港政局不穩，今見回穩，個別

大幅反彈，九倉置業（０１９９７）全日升２﹒４８％，報４９﹒６元，為升幅最大恆指成分股

；太古地產（０１９７２）反彈０﹒３５％，報２８﹒８元；領展（００８２３）再跌

０﹒１１％，報９２﹒２５元；恆基地產（０００１２）跌１﹒０８％，報４１﹒０５元；新地

（０００１６）升０﹒４７％，報１２７﹒８元；新世界（０００１７）亦跌１﹒２４％，報

１１﹒１２元，為跌幅最大恆指成分股；長實（０１１１３）無升跌，報６１﹒１元；港鐵

（０００６６）回升０﹒４８％，報５２﹒３５元。

恆隆地產（００１０１）今午公布中期少賺２５％報３５﹒１６億元，股價升０﹒９８％，

報１８﹒６４元。



＊中美再貿談，手機設備股走勢異＊



公用股個別發展。港燈（０２６３８）中午公布中期業績，溢利跌２７﹒８％至７﹒０９億

元，每股分派１５﹒９４仙下跌約兩成，股價跌０﹒８８％，報７﹒９２元。電能實業

（００００６）跌０﹒６１％，報５７﹒１元。中電（００００２）無升跌，報８５﹒９元。

中華煤氣（００００３）升０﹒８１％，報１７﹒５２元。

中國與美國將於今明兩日重啟貿易談判，手機設備股走勢各異，舜宇（０２３８２）升

０﹒７％，報９３﹒７元；瑞聲科技（０２０１８）升０﹒３５％，報４３﹒４５元；中興

（００７６３）無升跌，報２４﹒６元。（ｅｃ）

