【香港政情】民建聯見財爺，倡預案前推１１短期紓困措施不涉派錢

《經濟通通訊社３０日專訊》民建聯今午與財政司司長會面。因應香港將可能出現的經濟下

滑，該黨提出１１項短期紓困措施以作應對，促司長可於施政報告或財政預算案之前實施有關措

施。

民建聯提出１１項紓困措施，當中包括額外派發一個月長者津貼、水費電費津貼，寬減公屋

租金、薪奉稅、利得稅及中小企牌照費等。黨指，由於派錢手續繁複，鑑於上年的關愛共享計劃

至今仍未完成派放，料難以在短期內紓解民困，故沒有提出建議。

民建聯指，上述提倡的紓困措施過往曾經有效實施，應能快速及準確實行。（ｈｍ）

（ｚｚ）

