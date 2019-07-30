《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：降槓桿率２１項工作要點出台

《經濟通通訊社３０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



市場化法治化債轉股有望增量擴面提質

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發改委、人行、財政部、銀保監四部門近日聯合印發《２０１９年降低企業槓桿率工作要點》，

明確了２０１９年降低企業槓桿率的２１項任務清單和時間表，提出要加大力度推動市場化法治

化債轉股增量擴面提質，綜合運用推進企業戰略重組、大力發展股權融資等各類降槓桿措施。



上交所：穩步高效推進科創板發行上市審核

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上交所２９日表示，近期，四家企業及其保薦人先後向上交所提出撤回科創板發行上市申請及發

行上市保薦。根據規定，上交所已依法作出終止其科創板發行上市審核的決定。這四家發行人分

別為木瓜移動、和艦芯片、諾康達、海天瑞聲。



微芯生物發行市盈率創新高

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微芯生物發布首次公開發行股票並在科創板上市發行公告。微芯生物公開發行定價為每股２０﹒

４３元人民幣，發行市盈率為２６８﹒７７倍，遠超此前其他科創板過會企業的發行市盈率。





《上海證券報》



四部委合開降槓桿「藥方」

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發改委、人行、財政部、銀保監會四部門近日聯合印發的《２０１９年降低企業槓桿率工作要點

》為降槓桿開出了一副「組合藥方」。具體包括：將市場化債轉股資管產品列入保險資金等長期

限資金允許投資的白名單、加快股份制商業銀行定向降準資金使用、加快推進市場化債轉股資產

交易等２１條舉措。



上交所嚴把科創板入口關

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７月以來，科創板「考場」陸續出現的４起「棄考」案例，或因技術先進性不足、或因關聯交易

不明，或因財務規範性存疑、亦或因內控有效性失靈，在問詢式審核的全方位透視下，相關企業

暴露出的種種「病灶」令它們與科創板徹底隔離。



「小帳」暴露保險業潛規則，整肅風暴在升級

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兩家保險公司的銀保業務，因被招行查出疑似銀保「小帳」問題（即員工收取保險公司的回扣）

而被喊暫停。與此同時，車險整治行動也開始向利益輸送領域延伸。這意味著，一場針對保險業

「小帳」違規違紀的整肅風暴，正在升級。





《證券時報》



降低企業槓桿率２１項工作要點出台

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為打好防範化解重大風險攻堅戰，使宏觀槓桿率得到有效控制，近日，發改委、人行、財政部、

銀保監會聯合印發《２０１９年降低企業槓桿率工作要點》，２０１９年將圍繞２１項工作要點

推進降低企業槓桿率工作。



常態化交易首日科創板現漲停股

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昨日，科創板正式迎來首個有２０％漲跌幅限制的交易日。總的來看，科創板總體表現穩健，２

５隻股票仍維持高人氣，全線上漲，平均漲幅達８﹒８５％，漲幅中位數為７﹒９６％。交投方

面，全日累計成交４﹒８５億股，合計成交金額達到２０８﹒０８億元人民幣，佔兩市成交額的

約６％。



上交所終止４家企業科創板發行上市審核

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近期，木瓜移動、和艦芯片、諾康達和海天瑞聲４家企業及其保薦人，已向上交所撤回科創板發

行上市申請及發行上市保薦。根據相關規則，上交所已依法作出終止其科創板發行上市審核的決

定。（ｌｃ）

