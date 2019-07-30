《股金豐采－涂國彬》實體經濟不無挑戰，歐元英鎊均感壓力

《股金豐采》近期全球各地央行的議息，成為投資市場焦點。當然，背後可以反映，究竟央

行大員掌握的數據和形勢，與市場人士是否一致，在期望管理方面有否落差，又或者之前會否改

變方向等等。對於美聯儲的議息，大家已經談得很多。轉個角度，看看歐洲吧。



＊歐央行未如外界想像般鴿＊



歐洲經濟下行壓力大，尤其是火車頭德國的經濟持續乏力，加上地緣政治風險的不明朗因素

，投資者非常擔憂。ＩＭＦ總裁獲歐央行總裁提名，或將在１０月德拉吉後接替他的位置，重啟

量寬的概率更是增加。上周五（２６日）歐央行宣布議息決定，維持利率不變，為９月減息和重

啟買債計劃鋪路，不過，德拉吉的態度沒有想像中的鴿派。

歐元整體維持弱勢，在大的下行趨勢中，目前重心不斷向下，測試１﹒１１水平的支持，後

市有進一步下探的空間，短期內難言樂觀，故而可以考慮逐步建短倉。



＊英倫銀行料按兵不動＊



英鎊近期連續受壓下跌。一方面，美匯指數一直保持在高位水平，給英鎊帶來壓力；另一方

面，自從新首相上任，投資者愈來愈覺得無協議脫歐的概率提高。

英鎊從５月開始加速回落，６月跌幅有所收窄，但７月開始重心不斷向下。在上周五跌破

１﹒２４的支持，本周一（２９日）進一步擴大跌幅，低見１﹒２２１２，最終回落１﹒３３％

至１﹒２２１９，今早（３０日）延續跌勢，再創新低，跌破１﹒２２關口。

本周四（１日）英倫銀行也將公布利率決定，大概率是按兵不動以等待「脫歐」進展，再做

出相對應的決策，故而目前預計至少要到年底才會有行動。如果屆時真的在１０月底「硬脫歐」

，英鎊或出現大幅貶值。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》

（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

