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即市新聞

30/07/2019 14:40

《股金豐采－涂國彬》實體經濟不無挑戰，歐元英鎊均感壓力

　　《股金豐采》近期全球各地央行的議息，成為投資市場焦點。當然，背後可以反映，究竟央
行大員掌握的數據和形勢，與市場人士是否一致，在期望管理方面有否落差，又或者之前會否改
變方向等等。對於美聯儲的議息，大家已經談得很多。轉個角度，看看歐洲吧。
　
＊歐央行未如外界想像般鴿＊
　
　　歐洲經濟下行壓力大，尤其是火車頭德國的經濟持續乏力，加上地緣政治風險的不明朗因素
，投資者非常擔憂。ＩＭＦ總裁獲歐央行總裁提名，或將在１０月德拉吉後接替他的位置，重啟
量寬的概率更是增加。上周五（２６日）歐央行宣布議息決定，維持利率不變，為９月減息和重
啟買債計劃鋪路，不過，德拉吉的態度沒有想像中的鴿派。
　　歐元整體維持弱勢，在大的下行趨勢中，目前重心不斷向下，測試１﹒１１水平的支持，後
市有進一步下探的空間，短期內難言樂觀，故而可以考慮逐步建短倉。
　
＊英倫銀行料按兵不動＊
　
　　英鎊近期連續受壓下跌。一方面，美匯指數一直保持在高位水平，給英鎊帶來壓力；另一方
面，自從新首相上任，投資者愈來愈覺得無協議脫歐的概率提高。
　　英鎊從５月開始加速回落，６月跌幅有所收窄，但７月開始重心不斷向下。在上周五跌破
１﹒２４的支持，本周一（２９日）進一步擴大跌幅，低見１﹒２２１２，最終回落１﹒３３％
至１﹒２２１９，今早（３０日）延續跌勢，再創新低，跌破１﹒２２關口。
　　本周四（１日）英倫銀行也將公布利率決定，大概率是按兵不動以等待「脫歐」進展，再做
出相對應的決策，故而目前預計至少要到年底才會有行動。如果屆時真的在１０月底「硬脫歐」
，英鎊或出現大幅貶值。《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》
（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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