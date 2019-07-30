《神州經脈》中美談判明天上海舉行，觀望ＰＭＩ數據，滬指收升

《神州經脈》市場靜待中美重啟會談進展，以及明早（３１日）出爐的７月製造業ＰＭＩ數

據，滬深股市今仍然受到小幅利好，滬綜指先窄幅高開，今早升幅擴大至

０﹒８４％，但午後市況回軟，全日升０﹒３９％，報２９５２﹒３４點，深成指升０﹒４８％

，創業板指升０﹒８７％，科創板則普遍造好。

美國財政部長努欽與貿易代表萊特希澤率領的團隊今日抵達上海，今晚將於和平飯店參加晚

宴，明日與中國國務院副總理劉鶴等代表舉行會談，是中美貿易談判破裂後首次重啟談判，外界

預測貿談或無實質結果，中方媒體亦見低調報道。

７月官方製造業ＰＭＩ明早公布，市場預期輕微上升至４９﹒６％，上月為４９﹒４％。

觀望情緒濃厚，兩市全日成交３８４３億元（人民幣．下同），惟按日仍大增１１﹒８％。

人民銀行連續第六日不開展逆回購操作，今日零投放零回籠。



＊據報中美明到西郊賓館開展談判＊



據外電報道，美國財長努欽和貿易代表萊特希澤在內的美方談判代表今晚將在上海和平飯店

出席晚宴，其後美方代表團將入住位於外灘的另外一家酒店，明日（３１日）則在西郊賓館進行

正式經貿磋商。

和平飯店是上海外灘爵士時代的代表性建築，過往曾接待過眾多國內外政商名流和重要團體

，也是中國唯一一家被評為世界著名飯店的酒店。至於西郊賓館始建於１９６０年，是上海最大

的五星級花園別墅式國賓館。



＊華為：美國斷供對公司上半年業績影響不大＊



華為今日舉行２０１９年上半年業績發布會，董事長梁華表示，自從美國制裁之後，華為頂

住了壓力，有２６００名全球記者參觀了華為。華為在５月份之前保持高速增長，被美國列入實

體清單之後受到影響，但還保持慣性增長，展望未來，華為成長受到阻礙，但不會改變前進方向

，華為在求生存種謀發展，繼續投資未來，計劃 ２０１９年研發投資１２００億美元。

就美國斷供對業務的影響，華為董事長梁華回應稱，５月１６日之前，公司的業務發展是非

常快的，之後將近４５天左右，服務器和海外的一些消費者的業務受到了影響之外，上半年整體

對公司的影響不是太大。上半年財務指標還是比較良好的。全年來看，困難還是有的，但是對２

０１９年的發展還是有信心的。梁華又表示，華為整個供應鏈連續性管理以及供應多元化的這種

策略，在市場的這種實踐中得到了驗證。迄今為止，公司沒有一天停止生產。華為整個的生產、

發貨是基本上是穩定的。

對於美國供應商是否已經恢復供貨的問題，華為首席供應官姚福海表示，目前，部分美國供

應商的供貨在斷斷續續恢復中，特別是Ｇ２０峰會特朗普表示加快相關方面的審批，華為期盼他

們承諾的實現。梁華補充說，美國供應商在關鍵產品領域的供應，比如安卓系統等，還沒有恢復

，下半年華為智能手機在海外還是有挑戰的。如果美國政府未來繼續不允許恢復供貨，華為也有

能力發展自己的操作系統和生態。海外手機確實受到實體清單發布的影響，但目前已經恢復到禁

令之前 ８０％的水平。



＊上半年三四線城市房價漲幅擴大＊



上海易居房地產研究院發布上半年《中國百城房價報告》和《中國百城庫存報告》指出，

１－６月易居研究院監測的１００個城市新建商品住宅成交均價為每平方米１４０６５元，同比

漲１４﹒３％。同時，相比１－５月１４﹒２％的漲幅，１－６月份漲幅略微擴大。報告認為，

這或許與部分高端物業入市等因素有關。

報告顯示，１－６月份，６４個三四線城市新建商品住宅成交均價為每平方米１０９２７元

，同比上漲１０﹒１％。當前三四線城市房價漲幅已走出了歷史高位區間，也低於一線城市和二

線城市，體現了較好的管控效應。不過需要警惕的是，今年３月份開始三四線城市的房價漲幅是

持續擴大的。從穩房價和穩預期的角度看，三四線城市還沒有到購房政策鬆綁的最佳時間點，政

策鬆動的做法也需要更為謹慎。

截至今年６月底，易居研究院監測的１００個城市新建商品住宅庫存總量為４５２０３萬平

方米，環比增長０﹒４％，同比增長６％。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進分析認為，房地

產調控政策從嚴或倒逼房企降價。報告還顯示，６月１００個城市中，有６１個城市庫存出現了

同比正增長現象，包括惠州、金華和岳陽的庫存同比增長態勢最明顯，庫存同比增速分別達到了

１０９％、１０９％和７６％。（ｃａ）

