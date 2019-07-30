【駐京專電】人大常委會：加大對水污染違法行為懲處力度

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》全國人大常委會副委員長王晨主持召開全

國人大常委會水污染防治法執法檢查組第三次全體會議時強調，全面實施水污染防治法，用最嚴

密的法治保護水環境，滿足人民日益增長的優美生態環境需要。要充分發揮法律剛性約束作用，

加大對水污染違法行為的懲處力度。要以保障飲用水安全、城市黑臭水體治理等為重點，推動解

決水環境保護突出問題。

