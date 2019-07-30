《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》國務院總理李克強日前就基礎教育改革發
展作出批示指：要優化配置教育資金資源，加大對貧困地區教育發展支持力度，促進義務教育均
衡發展，加快解決一些地方「上學難」和困難家庭孩子輟學等問題，保障進城務工人員隨遷子女
接受義務教育，確保起點公平。多渠道辦好學前教育，重視解決「入園難」問題。加大高中階段
教育普及攻堅力度。積極發展互聯網＋教育，使更多學生共享優質教學資源。切實加強校園安全
防範各項工作。
30/07/2019 08:33
【駐京專電】李克強：優化配置教育資源，重視解決「入園難」
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》國務院總理李克強日前就基礎教育改革發
展作出批示指：要優化配置教育資金資源，加大對貧困地區教育發展支持力度，促進義務教育均
衡發展，加快解決一些地方「上學難」和困難家庭孩子輟學等問題，保障進城務工人員隨遷子女
接受義務教育，確保起點公平。多渠道辦好學前教育，重視解決「入園難」問題。加大高中階段
教育普及攻堅力度。積極發展互聯網＋教育，使更多學生共享優質教學資源。切實加強校園安全
防範各項工作。
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