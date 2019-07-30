【駐京專電】工信部：鋼鐵行業面臨新增產能風險增加等問題

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》中國鋼鐵工業協會五屆十次常務理事（擴

大）會議暨勞模表彰大會２９日舉行。工信部原材料工業司司長王偉表示，鋼鐵行業作為供給側

結構性改革的排頭兵，繼續深化供給側結構性改革、推動行業高質量發展。面對當前鋼鐵行業面

臨的新增產能風險增加、鋼鐵產量過快增長、進口鐵礦石價格飆漲、城市鋼廠搬遷等突出問題，

鋼鐵行業應該一以貫之抓落實，不斷促進綠色發展、推動智能製造、擴大優勢供給、優化產能布

局，扎實推進鋼鐵行業高質量發展。

