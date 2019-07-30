《經濟通通訊社３０日專訊》中美貿易代表今日將於上海進行磋商，中國外交部發言人華春
瑩２９日在例行記者會上回答相關提問時表示，為落實中美兩國元首大阪會晤達成的重要共識，
雙方即將舉行第１２輪中美經貿高級別磋商。中方希望美方採取具體措施落實好承諾，為雙方經
貿合作和磋商取得進展營造有利條件。（ｃａ）
30/07/2019 09:17
【貿易開戰】外交部：望美方為經貿磋商取得進展營造有利條件
《經濟通通訊社３０日專訊》中美貿易代表今日將於上海進行磋商，中國外交部發言人華春
瑩２９日在例行記者會上回答相關提問時表示，為落實中美兩國元首大阪會晤達成的重要共識，
雙方即將舉行第１２輪中美經貿高級別磋商。中方希望美方採取具體措施落實好承諾，為雙方經
貿合作和磋商取得進展營造有利條件。（ｃａ）
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