【貿易開戰】外交部：望美方為經貿磋商取得進展營造有利條件

《經濟通通訊社３０日專訊》中美貿易代表今日將於上海進行磋商，中國外交部發言人華春

瑩２９日在例行記者會上回答相關提問時表示，為落實中美兩國元首大阪會晤達成的重要共識，

雙方即將舉行第１２輪中美經貿高級別磋商。中方希望美方採取具體措施落實好承諾，為雙方經

貿合作和磋商取得進展營造有利條件。（ｃａ）

