【減息將至】交行連平：中國進一步大幅降息效應有限

《經濟通通訊社３０日專訊》交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）首席經濟學家

連平於《中國證券報》撰文指，當前中國名義利率和實際利率都處在歷史和國際的較低水平，進

一步大幅降息效應有限，且受到多重因素掣肘，而利率市場化的推進則有助於貨幣政策提質增效

，能夠更好地解決結構性問題。

文章指出，未來貨幣政策繼續向鬆調整有空間，但其空間是受到制約的。事實上，從去年下

半年以來，貨幣政策逆周期調節總量上的目標已基本達成，實現了流動性合理充裕和利率水平的

明顯下降。當前中國存款準備金率經過多次下調已達到平均１１％的水平，結合超額準備金率考

量，在國際上已屬於不高的水平，有下調空間但也已不大。

連平認為，考慮到宏觀槓桿水平偏高的現實狀況，導致穩槓桿政策在未來一個階段不可能出

現根本改變。在槓桿水平已經又有抬升的情況下，貨幣政策進一步寬鬆會有大幅提升槓桿水平的

風險，與去槓桿或穩槓桿的政策是背道而馳的，因而是不太現實的。

他還談到，目前市場合理充裕的流動性，流入到實體經濟中並不理想，是因為受到周期性和

結構性等方面因素的制約。如當前情況下，盡管流動性已合理充裕，但商業銀行的風險偏好較低

，信貸投放就會相應較為謹慎。這在客觀上與逆周期政策調節的要求之間存在距離。（ｗｌ）

