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即市新聞

30/07/2019 09:14

【會計受查】瑞華受查風暴席捲金融圈，表列受影響上市公司

　　《經濟通通訊社記者楊英傑３０日報道》康得新（深：００２４５０）因債務違約事件，被
牽扯出連續多年虛增利潤、大股東非法轉移資產等一系列醜聞，其後被中證監發現，康得新竟然
已財赤多年，但通過公布虛假報表粉飾財務狀況。負責審計該公司的瑞華會計事務所是中國排名
第二的會計師行，在事件中難辭其咎。
　　在傳出瑞華受查消息後，另一家聘用其審計報表的上市公司輔仁藥業，亦上演了類似的劇情
，公司擁巨額現金卻無力派息，同樣被懷疑財務造假，事件令瑞華被推上風口浪尖。
　　由瑞華擔任審計機構的龍軟科技等四家擬登陸科創板企業，當前審核狀態已變更為中止，事
件還影響了另外３１家公司的ＩＰＯ進展；同時木林森（深：００２７４５）、萬達電影
（深：００２７３９）等多家上市公司公告稱，因瑞華被立案調查，所涉公司項目，包括增發、
配股、發可轉債等均遭中證監中止。
　　
＊表列受影響上市公司＊

　　上市公司　　　　　　　　　　　　　被中止項目
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　－　捷捷微電（深：３００６２３）　　非公開發行股票
　－　深康佳Ａ（深：００００１６）　　非公開發行股票
　－　東北製藥（深：０００５９７）　　非公開發行股票
　－　泰禾集團（深：０００７３２）　　非公開發行股票
　－　中泰化學（深：００２０９２）　　非公開發行股票
　－　凱撒文化（深：００２４２５）　　非公開發行股票
　－　引力傳媒（滬：６０３５９８）　　非公開發行股票
　－　艾迪精密（滬：６０３６３８）　　非公開發行股票（主動叫停）
　－　嘉澳環保（滬：６０３８２２）　　非公開發行股票
　－　百利科技（滬：６０３９５９）　　非公開發行股票

　－　藍英裝備（深：３００２９３）　　發行可轉債
　－　聯得裝備（深：３００５４５）　　發行可轉債
　－　恆逸石化（深：０００７０３）　　發行可轉債
　－　寶鷹股份（深：００２０４７）　　發行可轉債
　－　天汽模　（深：００２５１０）　　發行可轉債（主動叫停）
　－　金河生物（深：００２６８８）　　發行可轉債
　－　萬達電影（深：００２７３９）　　發行可轉債
　－　木林森　（深：００２７４５）　　發行可轉債
　－　莊園牧場（深：００２９１０）　　發行可轉債（主動叫停）
　－　深南電路（深：００２９１６）　　發行可轉債

　－　沃爾核材（深：００２１３０）　　公開配股
　－　上海新梅（滬：６００７３２）　　重大資產置換及發行股份購買資產（主動叫停）
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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