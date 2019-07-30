【會計受查】瑞華受查風暴席捲金融圈，表列受影響上市公司

《經濟通通訊社記者楊英傑３０日報道》康得新（深：００２４５０）因債務違約事件，被

牽扯出連續多年虛增利潤、大股東非法轉移資產等一系列醜聞，其後被中證監發現，康得新竟然

已財赤多年，但通過公布虛假報表粉飾財務狀況。負責審計該公司的瑞華會計事務所是中國排名

第二的會計師行，在事件中難辭其咎。

在傳出瑞華受查消息後，另一家聘用其審計報表的上市公司輔仁藥業，亦上演了類似的劇情

，公司擁巨額現金卻無力派息，同樣被懷疑財務造假，事件令瑞華被推上風口浪尖。

由瑞華擔任審計機構的龍軟科技等四家擬登陸科創板企業，當前審核狀態已變更為中止，事

件還影響了另外３１家公司的ＩＰＯ進展；同時木林森（深：００２７４５）、萬達電影

（深：００２７３９）等多家上市公司公告稱，因瑞華被立案調查，所涉公司項目，包括增發、

配股、發可轉債等均遭中證監中止。



＊表列受影響上市公司＊



上市公司 被中止項目

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－ 捷捷微電（深：３００６２３） 非公開發行股票

－ 深康佳Ａ（深：００００１６） 非公開發行股票

－ 東北製藥（深：０００５９７） 非公開發行股票

－ 泰禾集團（深：０００７３２） 非公開發行股票

－ 中泰化學（深：００２０９２） 非公開發行股票

－ 凱撒文化（深：００２４２５） 非公開發行股票

－ 引力傳媒（滬：６０３５９８） 非公開發行股票

－ 艾迪精密（滬：６０３６３８） 非公開發行股票（主動叫停）

－ 嘉澳環保（滬：６０３８２２） 非公開發行股票

－ 百利科技（滬：６０３９５９） 非公開發行股票



－ 藍英裝備（深：３００２９３） 發行可轉債

－ 聯得裝備（深：３００５４５） 發行可轉債

－ 恆逸石化（深：０００７０３） 發行可轉債

－ 寶鷹股份（深：００２０４７） 發行可轉債

－ 天汽模 （深：００２５１０） 發行可轉債（主動叫停）

－ 金河生物（深：００２６８８） 發行可轉債

－ 萬達電影（深：００２７３９） 發行可轉債

－ 木林森 （深：００２７４５） 發行可轉債

－ 莊園牧場（深：００２９１０） 發行可轉債（主動叫停）

－ 深南電路（深：００２９１６） 發行可轉債



－ 沃爾核材（深：００２１３０） 公開配股

－ 上海新梅（滬：６００７３２） 重大資產置換及發行股份購買資產（主動叫停）

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