【貿易開戰】美方代表據報赴和平飯店晚宴，明到西郊賓館開展談判

《經濟通通訊社３０日專訊》據外電報道，美國財長努欽和貿易代表萊特希澤在內的美

方談判代表今晚將在上海和平飯店出席晚宴，其後美方代表團將入住位於外灘的另外一家酒店，

明日（３１日）則在西郊賓館進行正式經貿磋商。

和平飯店是上海外灘爵士時代的代表性建築，過往曾接待過眾多國內外政商名流和重要團體

，也是中國唯一一家被評為世界著名飯店的酒店。至於西郊賓館始建於１９６０年，是上海最大

的五星級花園別墅式國賓館。（ｅｙ）

