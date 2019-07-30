《經濟通通訊社３０日專訊》據外電報道，美國財長努欽和貿易代表萊特希澤在內的美
方談判代表今晚將在上海和平飯店出席晚宴，其後美方代表團將入住位於外灘的另外一家酒店，
明日（３１日）則在西郊賓館進行正式經貿磋商。
和平飯店是上海外灘爵士時代的代表性建築，過往曾接待過眾多國內外政商名流和重要團體
，也是中國唯一一家被評為世界著名飯店的酒店。至於西郊賓館始建於１９６０年，是上海最大
的五星級花園別墅式國賓館。（ｅｙ）
30/07/2019 14:00
【貿易開戰】美方代表據報赴和平飯店晚宴，明到西郊賓館開展談判
《經濟通通訊社３０日專訊》據外電報道，美國財長努欽和貿易代表萊特希澤在內的美
方談判代表今晚將在上海和平飯店出席晚宴，其後美方代表團將入住位於外灘的另外一家酒店，
明日（３１日）則在西郊賓館進行正式經貿磋商。
和平飯店是上海外灘爵士時代的代表性建築，過往曾接待過眾多國內外政商名流和重要團體
，也是中國唯一一家被評為世界著名飯店的酒店。至於西郊賓館始建於１９６０年，是上海最大
的五星級花園別墅式國賓館。（ｅｙ）
|FOCUS30/07/2019
【FOCUS】約翰遜「攬炒」歐盟 蝴蝶效應或傷美股人幣
|國際動態30/07/2019
特提名粉絲掌情報總監 資歷遭質疑
|香港政情29/07/2019
【駐京專電】港澳辦：堅決支持林鄭依法施政 亂下去全社會都要「買單」
|生財有道29/07/2019
《開市Good Morning》涂國彬：匯控跌浪已成勿只看息
|FOCUS29/07/2019
【FOCUS】「宇宙行」馳援錦州創月低 內銀左右受壓難有運行
|國際動態29/07/2019
約翰遜向歐盟表明 須廢北愛方案
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰