【會計受查】中科電氣未受影響，非公開發行股份工作繼續推進

《經濟通通訊社３０日專訊》中科電氣（深：３０００３５）在互動平台上回答投資者提問

時表示，瑞華會計師事務所目前被立案調查事件不會影響公司非公開發行工作的正常推進，公司

與相關中介機構正在按照規定有序組織覆核工作。不過中科電氣又表示，公司與瑞華會計師事務

所合作時間較長，合作５年以上，目前暫無更換會計師事務所的決定。

中科電氣股價現跌０﹒５％。（ｅｙ）

