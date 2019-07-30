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即市新聞

30/07/2019 16:09

【華為動向】華為：部分美國供應商恢復供貨，但關鍵產品尚未恢復

　　《經濟通通訊社３０日專訊》就美國斷供對業務的影響，華為董事長梁華回應稱，５月１６
日之前，公司的業務發展是非常快的，之後將近４５天左右，服務器和海外的一些消費者的業務
受到了影響之外，上半年整體對公司的影響不是太大。上半年財務指標還是比較良好的。產品的
替代和供應的連續性，保證了對客戶的交付，對整個公司整個環節，對公司的連續性方面做了好
的支持。全年來看，困難還是有的，但是對２０１９年的發展還是有信心的。
　　梁華又表示，華為整個供應鏈連續性管理以及供應多元化的這種策略，在市場的這種實踐中
得到了驗證。迄今為止，公司沒有一天停止生產。華為整個的生產、發貨是基本上是穩定的。
　　對於美國供應商是否已經恢復供貨的問題，華為首席供應官姚福海表示，目前，部分美國供
應商的供貨在斷斷續續恢復中，特別是Ｇ２０峰會特朗普表示加快相關方面的審批，華為期盼他
們承諾的實現。
　　梁華補充說，美國供應商在關鍵產品領域的供應，比如安卓系統等，還沒有恢復，下半年華
為智能手機在海外還是有挑戰的。如果美國政府未來繼續不允許恢復供貨，華為也有能力發展自
己的操作系統和生態。海外手機確實受到實體清單發布的影響，但目前已經恢復到禁令之前
８０％的水平。華為現在發布的手機中，Ｍａｔｅ　２０　Ｘ是在實體清單發布之前的合作，未
來的手機合作是否能夠進行取決於美國政府。華為會在全場景業務里面發力，來支撐消費者業務
的繼續發展。（ｃａ）

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