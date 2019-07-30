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30/07/2019 16:29

【會計受查】瑞華風暴續擴，花王股份中止發行可轉債事項

　　《經濟通通訊社３０日專訊》花王股份（滬：６０３００７）公告，公司此次公開發行可轉
債項目聘請的審計機構瑞華會計師事務所因在執行其他上市公司審計業務中，涉嫌違反證券相關
法律法規被中證監立案調查，目前尚未最終結案。根據有關規定，中證監決定同意公司中止審查
申請。（ｅｙ）

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