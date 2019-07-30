《經濟通通訊社３０日專訊》據《新華視點》報道，中共中央政治局７月３０日召開會議，
分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作，審議《中國共產黨問責條例》和《關於十九屆中
央第三輪巡視情況的綜合報告》。中共中央總書記習近平主持會議。（ｃｔ）
30/07/2019 17:08
【政策風向】習近平主持中央政治局會議，部署下半年經濟工作
《經濟通通訊社３０日專訊》據《新華視點》報道，中共中央政治局７月３０日召開會議，
分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作，審議《中國共產黨問責條例》和《關於十九屆中
央第三輪巡視情況的綜合報告》。中共中央總書記習近平主持會議。（ｃｔ）
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