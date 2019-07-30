【政策風向】政治局會議：財政政策要加力提效，貨幣政策鬆緊適度

《經濟通通訊社３０日專訊》中共中央政治局７月３０日召開會議，分析研究當前經濟形勢

，部署下半年經濟工作，中共中央總書記習近平主持會議。

會議認為，上半年經濟運行延續了總體平穩、穩中有進的發展態勢，主要宏觀經濟指標保持

在合理區間，供給側結構性改革持續推進，改革開放繼續深化，就業比較充分，精準脫貧有序推

進，人民生活水平和質量繼續提高，推動高質量發展的積極因素增多。

會議強調，做好下半年經濟工作意義重大。要實施好積極的財政政策和穩健的貨幣政策。財

政政策要加力提效，繼續落實落細減稅降費政策。貨幣政策要鬆緊適度，保持流動性合理充裕。



＊應對經貿摩擦，全面做好「六穩」工作＊



會議要求，有效應對經貿摩擦，全面做好「六穩」工作。加大對外開放，加緊落實一系列重

大開放舉措。推進金融供給側結構性改革，引導金融機構增加對製造業、民營企業的中長期融資

，把握好風險處置節奏和力度，壓實金融機構、地方政府、金融監管部門責任。科創板要堅守定

位，落實好以信息披露為核心的註冊制，提高上市公司質量。

會議指，要穩定製造業投資，實施城鎮老舊小區改造、城市停車場、城鄉冷鏈物流設施建設

等補短板工程，加快推進信息網絡等新型基礎設施建設。堅持房子是用來住的、不是用來炒的定

位，落實房地產長效管理機制，不將房地產作為短期刺激經濟的手段。鞏固拓展脫貧成果。深挖

國內需求潛力，拓展擴大最終需求，有效啟動農村市場，多用改革辦法擴大消費。

會議還強調，推進供給側結構性改革，實施創新驅動發展戰略，有效防範化解各類風險。把

整改同深化改革結合起來，綜合用好巡視成果，不斷增強改革的系統性、整體性、協同性，推動

中管企業高質量發展。（ｃａ）

