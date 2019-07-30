【ＦＯＣＵＳ】約翰遜「攬炒」歐盟，蝴蝶效應或傷美股人幣

【ＦＯＣＵＳ】中美周二（３０日）在上海重啟「看誰先眨眼」的面對面貿易磋商之際，上

任未到一周的新英揆約翰遜（Ｂｏｒｉｓ Ｊｏｈｎｓｏｎ），周一（２９日）即以一句「脫歐

協議已死」示範何為「懸崖策略」，英鎊兌美元應聲挫至逾２８個月低點，今早更低見

１﹒２１６４。

「金毛怪傑」揚言，除非歐盟同意重商協議，尤其是必須廢除愛爾蘭邊境保障條款，否則雙

方不如不見。此舉將橇動頑石一般的歐盟，還是低估了其「懲罰叛徒」的決心，尚未可知。



＊明言脫歐協議已死，英鎊穿１﹒２２＊



約翰遜較早時將內閣大換血，更包括由５名齊撐硬脫歐官員組成的「戰情內閣」，足顯其背

水一戰的決心。他周一（２９日）在蘇格蘭參觀海軍核潛艇基地時最新稱，脫歐協議已死

（ｔｈｅ ｗｉｔｈｄｒａｗａｌ ａｇｒｅｅｍｅｎｔ ａｓ ｉｔ ｓｔａｎｄｓ ｉｓ

ｄｅａｄ），並下「最後通牒」指，除非歐盟同意重啟談判，否則他不會與其就英國脫歐展開商

討。

上述強硬言論當天拖累英鎊跌至１﹒２２１３，錄２０１７年３月以來最低，周二

（３０日）於亞洲市場再低見１﹒２１６４；押注英鎊下跌的對沖基金就增持淨空倉至近一年高

位。同時，英國十年期公債收益率亦跌至０﹒６３％的近三年低位，反映投資者急覓避險港。

不管約翰遜言論是假戲還是真做，但閣員就個個交足數。地位僅次於首相的財政大臣、強硬

脫歐派賈維德（Ｓａｊｉｄ Ｊａｖｉｄ）預告，將很快推出有史以來規模最大的公共宣傳活動

，確保國民、企業為１０月３１日脫歐做好準備，廣告費預算據報高達１億英鎊。

英國脫歐前首席談判代表、外交大臣拉布（Ｄｏｍｉｎｉｃ Ｒａａｂ）則附和警告歐盟，

脫歐協議必須刪去不符合民主的愛爾蘭保障條款，而倘若硬脫歐成真，歐盟須因其的頑固而受到

指摘。



＊或低估懲罰叛徒決心，美匯不跌反升＊



歐盟暫時未就約翰遜的「最後通牒」做出回應，但著有《Ｔｈｅ Ｇｒｅａｔ

Ｂｅｔｒａｙａｌ（偉大的背叛）》一書的Ｒｏｄ Ｌｉｄｄｌｅ就提醒約翰遜，文翠珊與歐盟

談判慘敗的主因之一，正正是她「連續低估了歐盟的欲望並需要懲罰英國。」另據英國智庫政府

研究所（ＩＦＧ）周一發布的報告，歐盟可能會以拒絕與英國締結新的貿易協議直到２０２５年

、拒絕提供脫歐過渡期來懲罰硬脫歐。

巧合的是，歐盟據報將於本周撤銷加拿大、巴西、新加坡、阿根廷、澳洲的部分市場准入權

，因質疑上述５國對信用評級機構的監管不夠嚴格，頗有「殺雞儆猴」之味。

約翰遜的「懸崖策略」效果如何尚未可知，但連鎖反應似已波及大洋彼岸，美匯無視聯儲本

周大概率祭１０年來首次減息而穩企兩個月高位，後市甚至有望上試９９乃至１００關口，恐令

美企本就疲弱的第三季盈利預期雪上加霜，並施壓人民幣。

「金毛怪傑」無懼與歐盟「攬炒」，聯儲減息之後輪到歐洲央行，料只是時間問題。

（經濟通通訊社 俞瑾）

