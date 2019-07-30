《匯市縱橫－蕭啟洪》成功男人背後的男人

《匯市縱橫》上周，英國終於選出了約翰遜為保守黨黨魁並成為英國首相，他將帶領英國

「脫歐」。約翰遜剛上任便大幅重組了其內閣，同時委任了Ｄｏｍｉｎｉｃ Ｃｕｍｍｉｎｇｓ

為首相的特殊顧問（Ｓｐｅｃｉａｌ Ａｄｖｉｓｏｒ）。大家對這位名不經傳的人士可能有點

陌生，但原來他大有來頭，據說公投「脫歐」成功他居功至偉。即約翰遜能有機會上台執政，也

間接拜他所賜。Ｄｏｍｉｎｉｃ Ｃｕｍｍｉｎｇｓ奇蹟地令英國成功投票通過「脫歐」是經過

一番精心策劃。過程引人入勝，亦吸引了製片商把他拍成了電影。筆者最近從網上看到了該片的

宣傳短片，深深被吸引，所以在這跟讀者分享一下。



用一句高度概括的話，就是利用了不用腦的人的恐懼和貪婪速成了英國「脫歐」。一開始

Ｃｕｍｍｉｎｇｓ已明白這場選戰的兵家必爭之地是一群連「脫歐」都不清楚的人，甚至是一群

從未投票的「首投族」，他花了很多時間去接觸這批人（到酒吧打桌球等），摸清楚這群英國最

底層的人對於歐盟的恐懼，雖然他們是最低層但他們有投票權。Ｃｕｍｍｉｎｇｓ形容他們是

「英豬」（只懂搵食）。不要跟這些豬講信念和理想，因他們關心的是飼料。Ｃｕｍｍｉｎｇｓ

覺得需要做的是勾起他們對歐盟的恨，對現狀的憤怒和恐懼。因憤怒會把一個人的不理性化為行

動。他去蕪存菁後，只攻擊「留歐」的兩大弊端。第一，英國每星期要給歐盟３﹒５億英鎊作為

會員費，第二是將會有大量土耳其移民會移居到英國，令英國市民相信將來會有不少的土耳其人

出現在街頭。「留歐」派後來用了大量的時間去澄清這兩個指控但為時已晚。



Ｃｕｍｍｉｎｇｓ知道愚民的腦袋中只可以存在一種想法，所以誰先播種，那棵種子就會先

發芽。他雇用科技公司分析群眾的Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｔｗｉｔｔｅｒ這些資料，統計他們的留

言、喜好、關注的東西，再對症下藥。例如對有種族歧視的人，就不斷賣土耳其移民英國的廣告

等等。他的團隊在Ｆａｃｅｂｏｏｋ和Ｔｗｉｔｔｅｒ上面一共賣了１０億個對症下藥的廣告。

這一招將成千上百萬的群眾的思維模式在不知不覺中傾向了「脫歐」派，而「留歐」派根本不知

他們在看甚麼廣告！這方法所影響的群眾遠比想像的多，他為「脫歐」派激發了「首投族」出現

，憑空變出了３００萬張連英國政府也不曾預見的選票。結果不用我說，英國公投「脫歐」便成

為了事實，同時也把約翰遜帶上其政治舞臺的高峰。



雖然約翰遜成功登頂，但路途並不平坦。放在他面前的是１０月３１號的「脫歐」死線、文

翠珊剩下不能通過的方案、英國民眾「脫歐」的決心，以及歐盟新領導班子的民粹思維，種種跡

象均顯示英國「硬脫歐」的風險正高唱入雲。



＊本周策略＊



黃金：早前建議候低於每盎司１３８５買入黃金兌美元已成交，目標１４８０，止蝕１３２０。



英鎊：本周建議候高於１﹒２３２０沽出英鎊兌美元，目標１﹒２１１０，止蝕１﹒２４２０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

