《政經脈搏－許照中》社會動盪暫未禍延股市，營商民生問題需改善

《政經脈搏》「五窮，六絕，七翻身」，不知從甚麼時候開始，上面這句說話仿然成為了本

地股市每年中這三數個月之間的咒語，而在今個年度，看來也自不例外，雖則自６月初開始本地

社會受嚴重政治事件衝擊致社會呈現動盪不安的現象，但卻無改這一屢試不爽的常規。



今年上半年大市說來也有４個月的較好光景，恆指自一月初的２５０００點邊緣從未間斷攀

升至４月中的３０１５７點今年高位之後便自５月初開始於剛好一個月內下滑逾３０００餘點至

６月初的２６７６１近期低點，真正應驗了「五窮，六絕」的這個說法，而自６月初開始，大市

在社會示威與衝擊活動無日無之的惡劣景況之下，卻依然能夠輾轉回升近２０００至目前

２８８００點水平，可又應驗了「七翻身」的說法，「五窮，六絕，七翻身」這前人慣說的咒語

之奇準，能不令人嘖嘖稱奇和佩服。



＊情況一旦惡化，資金或避險外移＊



惟其如此，在社會境況確實令人擔憂之下，大市無疑已難有今年首四個月般經常可有逾千億

元的交投數目，一般只維持在６００億至７００億元之間，整體算得上是十分淡靜，反映大部分

市場投資者仍抱觀望態度，事實上，我在６月中參與一個電台財經清談節目的時候，談到大市於

社會環境紛亂的情況之下指數依然有逾千點的升幅，而毫不受到影響的時候，我形容這個表現實

在是十分詭異，如果發生在過去，指數不以千點下跌才會令人感覺奇怪，因此，這次的社會事件

沒有給市場帶來重大的影響和震盪，也算是十分的幸運了。



在社會環境極度程現不安的景況之下，近期大市這個表現一來反映本地市場經過多年國際化

發展，投資情緒相對比較成熟，但是最重要我認為也是由於本地股市佔絕大比數的上市企業其實

際運作都在內地，本港社會的動盪不安或由此可能引致的經濟下滑，都暫時不會直接影響到該類

企業的運營，因此股價表現自是不會受到明顯拖累，可是，萬一本地社會的情況繼續惡化，難以

收拾，或甚至出現嚴重動盪，市場資金為求避險，勢必會出現外移，到時候本地股市也自難避免

會受到衝擊，出現比較明顯下滑。



談到這次修例事件，個人的看法其實問題不是出在經過修訂的條例本身，而是特區政府於透

過立法程序處理該議案的方式明顯十分粗疏，諮詢不足，未能審時度勢，一意孤行致讓有心人有

機可乘所造成的惡果，這件事擾攘了一個多月以上看情況仍然是沒完沒了，對本港經濟和穩定都

構成重大損害。



＊發展不均需正視＊



事實上，這次因為修例而引起的禍端除具濃厚的政治味道以外，其實也是整體社會累積了多

年的民怨包括民生議題如住屋，青年就業前景等問題借機來作的一次爆發而已，當事情冷靜下來

或者獲得解決之後，仍然必須回歸到上述等民生問題上，認真作出檢討和加以改善。



這方面我不妨概括的說，特區雖然回歸了２２年，但是特區主要施政官員在回歸那麼多年以

來大部分仍然是抱持殖民地政府管治的心態，只朝開放，做大的方向發展，在所謂的「大市場小

政府」，積極的不干預政策之下使社會出現不平衡的發展，讓不同行業都飽遭不公平競爭致經營

困難，或被逼放棄，影響大部分市民的生計和年青人的就業和發展機會，總的如言，便是只管開

放，卻沒有考慮本土各行各業並未具備跟外來國際巨無霸對手競爭的條件，令營商環境惡劣，甚

至無以為繼致影響民生，就業等問題。



《六福金融主席兼行政總裁 許照中》

（本文只屬作者個人意見，並不代表作者所屬任何機構之立場）

