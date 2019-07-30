《股壇解碼－戴名》特朗普請君入甕；港鐵（６６）形象插水累股價

《股壇解碼》上周市場傳出中美貿易談判再度展開的消息，但道指走勢並沒有受到消息刺激

，表現繼續牛皮橫行，無力突破高位。上周六（２７日）突然對外宣布中美能達成協議的機會微

乎其微，但令人意外的是這次派出的官員可說是精銳盡出，如果簽約無望又何必勞師動眾以最強

陣容出戰，加上媒體報道中國企業已向美國購買巨額大豆，證明中美雙方在Ｇ２０沒有明確協議

的前提下還是有所共識，特朗普在Ｇ２０後態度轉軟，明輸面子暗贏生意，商人本色再次表露無

遺。



＊左顧右盼＊



約翰遜正式接任保守黨黨魁一職，對歐盟來說並不是一件好事，皆因約翰遜代表著強硬脫歐

派，他的上任代表著英國「硬脫歐」的可能性提高，間接影響英鎊的後市走向。上周伊朗和朝鮮

都動作頻頻，地緣政治風險升溫，投資者小心意外之事連環爆發。



＊事有湊巧＊



中美貿易談判本周重啟，令人意外的是美國一反自Ｇ２０後的被動地位，動作上顯得步步進

逼，在確定雙方會談後不久，媒體證實中方已向美方購買大批大豆並且已經在運送途中，讓人感

到美方積極重啟談判的前提是利益為先，而中美雙方之前究竟達成了怎樣的私下協議到現在為止

局外人是一無所知，希望結局不要太出人意表，正如俗語說的缸瓦不怕瓷器，在特朗普揚言不簽

協議也可接受的前提下，中國的優勢將蕩然無存。



＊迷失方向＊



大市在缺乏方向帶動下走勢反覆，由於橫行時間有點久，相信８月份波幅會有所擴大，短期

內上下高低位將在２７４００點至２８８００點之間游走。傳聞博華太平洋（０１０７６）資金

短缺，不斷透過中介在市場尋求買家接貨，條件優厚得難以致信，投資者不要因為某些原因而盲

目追捧。



＊股票簡評＊



港鐵公司（０００６６）主要擁有和經營地下鐵路，同時亦夥拍發展商共同發展和銷售住宅

與商用物業，當中包括連免稅店在內的車站零售商鋪出租、列車和車站廣告、電訊網絡、鐵路相

關顧問服務以至貨運服務；由於港鐵公司有份參與多個商業項目建設，集團的投資主要包括商場

和寫字樓，同樣地來自這方面的盈利對整體的影響也是舉足輕重。另一方面過去兩年港鐵公司在

港鐵列車的營運上經常出現延誤，服務受阻，缺乏監管（沙中線是其中一個最明顯的例子）和忽

視社會責任（包括最近的沙田和元朗事件），企業形象插水，港鐵公司不知道在來年會不會對商

譽作出減值。值得注意的是中國內地物業發展方面的營業額下降９９﹒１％，當中原因不外三個

，一是市道不好賣不出；二是貨尾促銷；三是手上已經無盤可售，到底是甚麼原因就不得而知，

但可以肯定的是港鐵公司現在正進入付出期，系統和列車更換、新行車線的建造、舊系統維護，

這些都是沉重的資金負擔，加上沙中線能否如期全線通車進度成疑。種種的負面影響都可以成為

對港鐵公司股價的沉重打擊。預期集團今年的業績將出現接近雙位數的倒退，投資者可以考慮在

在市盈率１２倍或股價跌穿３５元時買入。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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