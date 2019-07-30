《經濟通通訊社３０日專訊》德信中國（０２０１９）預期截至６月３０日止中期淨利潤增
長不少於１﹒２倍。
該集團預期截至６月３０日止中期公司擁有人應佔溢利增長不少於８０％。該集團指有關盈
利增長主因交付的物業確認收入增加及分佔分營企業及聯營公司業績增加所致。
該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）
30/07/2019 07:56
【企業盈喜】德信（２０１９）料中期股東應佔溢利最少增長八成
《經濟通通訊社３０日專訊》德信中國（０２０１９）預期截至６月３０日止中期淨利潤增
長不少於１﹒２倍。
該集團預期截至６月３０日止中期公司擁有人應佔溢利增長不少於８０％。該集團指有關盈
利增長主因交付的物業確認收入增加及分佔分營企業及聯營公司業績增加所致。
該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）
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