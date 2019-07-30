【企業盈警】中生聯合（０３３３２）料中期盈轉虧４０７０萬人幣

《經濟通通訊社３０日專訊》中生聯合（０３３３２）預期截至６月３０日止中期錄得虧損

約４０７０萬元人民幣，而去年同期則錄得溢利約４１０萬元人民幣。

該集團預期虧損主因增加好健康產品銷售渠道所分配資源，減少分配至中生產品及禾健產品

銷售渠道資源，令中生產品及禾健產品於期內銷售有所減少。此外，為減少中生產品及康培爾產

品的存貨，該集團降低有關產品售價，導致其利潤率減少。

該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）

