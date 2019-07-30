《經濟通通訊社３０日專訊》中生聯合（０３３３２）預期截至６月３０日止中期錄得虧損
約４０７０萬元人民幣，而去年同期則錄得溢利約４１０萬元人民幣。
該集團預期虧損主因增加好健康產品銷售渠道所分配資源，減少分配至中生產品及禾健產品
銷售渠道資源，令中生產品及禾健產品於期內銷售有所減少。此外，為減少中生產品及康培爾產
品的存貨，該集團降低有關產品售價，導致其利潤率減少。
該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）
30/07/2019 07:56
【企業盈警】中生聯合（０３３３２）料中期盈轉虧４０７０萬人幣
《經濟通通訊社３０日專訊》中生聯合（０３３３２）預期截至６月３０日止中期錄得虧損
約４０７０萬元人民幣，而去年同期則錄得溢利約４１０萬元人民幣。
該集團預期虧損主因增加好健康產品銷售渠道所分配資源，減少分配至中生產品及禾健產品
銷售渠道資源，令中生產品及禾健產品於期內銷售有所減少。此外，為減少中生產品及康培爾產
品的存貨，該集團降低有關產品售價，導致其利潤率減少。
該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）
|國際動態30/07/2019
特提名粉絲掌情報總監 資歷遭質疑
|香港政情29/07/2019
【駐京專電】港澳辦：堅決支持林鄭依法施政 亂下去全社會都要「買單」
|生財有道29/07/2019
《開市Good Morning》涂國彬：匯控跌浪已成勿只看息
|FOCUS29/07/2019
【FOCUS】「宇宙行」馳援錦州創月低 內銀左右受壓難有運行
|國際動態29/07/2019
約翰遜向歐盟表明 須廢北愛方案
|中國故事26/07/2019
【科創板】開板一周運行漸穩 成交收縮 安集累升3.5倍拔頭籌
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰