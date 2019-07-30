先施（００２４４）大股東包銷未認購供股股份，持股升至逾６６％

《經濟通通訊社３０日專訊》先施（００２４４）公布，有關５供３的集資計劃中，約

１﹒９２億股供股股份未獲認購，於上周三（２４日）截止時配售代理概無配售該批股份，故包

銷商兼主席兼行政總裁馬景煊等持有的Ｗｉｎ Ｄｙｎａｍｉｃ悉數包銷有關股份。

該集團指，Ｗｉｎ Ｄｙｎａｍｉｃ及其一致行動人士持股將由５７﹒２２％升至

６６﹒５９％，其他公眾股東持３３﹒４１％。（ｗｈ）

