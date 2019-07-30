【企業盈警】前海健康（００９１１）料中期溢利下跌最多４０％

《經濟通通訊社３０日專訊》前海健康（００９１１）料截至６月３０日止中期股東應佔溢

利減少約３０％至４０％，即介乎７２６萬元至８４７萬元。

該集團指有關溢利減少主因去年度出售聯營公司溢利約５１６萬元，而期內不再錄得類似溢

利。

該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）

