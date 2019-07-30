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30/07/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１９億，買建行平保騰訊沽融創吉利神華

　　《經濟通通訊社３０日專訊》本港政治不明朗，港股周一早上低開逾百點後跌幅擴大，受政
治事件影響投資者擔心影響樓價表現，本地地產股捱沽，雖然大和發表研究報告力撐本港樓市表
現，但最後亦無力挽回；另外，本港旅遊業轉差，房託股同樣遭拋售。午後港股跌幅擴大，並失
守二萬八千點關口，低見２７９４５點跌４５２點，但隨著港澳辦舉行記者會，跌幅開始逐步收
窄，收市前重返二萬八關口之上。恆生指數收報２８１０６，跌２９１點或跌１﹒０３％。
　　按額度計算，北水周一流入１８﹒７億元人民幣，比上周五（２６日）的２２﹒５３億元人
民幣，減少３﹒８３億元人民幣或１７％。北水淨買入最多的個股依次為建設銀行
（００９３９）、中國平安（０２３１８）及騰訊（００７００）；淨賣出最多的依次是融創中
國（０１９１８）、吉利汽車（００１７５）及中國神華（０１０８８）。
　　主板成交６８６﹒２９億元，升１﹒２３％，港股通成交７０﹒４３億元，佔總成交
１０﹒２６％。
　
＊建行平保受追捧＊
　
　　根據監管部門接管包商銀行的建行受追捧，獲３﹒５３億元北水買入，股價跌１﹒１３％。
平安銀行獲深圳銀保監會批覆同意其汽車消費金融中心開業，平保獲２億元北水買入，股價跌
０﹒２６％。美銀美林發表報告指，騰訊第二季收入按年升２０％，手遊業務有望反彈，股價升
０﹒５４％，約１﹒６７億元北水流入該股。
　　融創中國發盈喜，預期中期純利按年增長逾４５％，惟股價仍跌１﹒２１％，有７３９９萬
元北水流出該股。國家統計局指，由於市場需求低迷，上半年汽車製造業利潤大幅下降
２４﹒９％，吉利汽車遭５６７１萬北水沽出，股價跌０﹒６４％。而神華股價跌１﹒１３％，
有２６２０萬元北水流出該股。（ｓｋ）

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