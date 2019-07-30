《日入而息》惠譽指社會動盪對ＧＤＰ構風險，恒隆地產少賺２５％

《今天重點》﹡惠譽稱香港抗議活動凸顯經濟和治理風險，或影響ＧＤＰ增長預測

﹡恆隆地產（００１０１）中期基本純利跌４％，惟物業租賃收入增２％；中

期少賺２５％至３５億元，中期息１７仙；恆隆盧韋柏指身為香港人有不

安，社會事件肯定對香港零售有影響；陳啟宗指國內租務收入有較大升幅，

上海租金按年增最少兩成

﹡恆隆集團（０００１０）中期純利按年升２２％，派中期息０﹒１９元

﹡港燈（０２６３８）上半年溢利跌２７﹒８％，派息１５﹒９４仙



《即日市況》﹡市場觀望欠反彈動力，港股收２８１４６升４０點，成交６１７億元



《深滬股市》﹡滬指收升０﹒３９％，觀望明日ＰＭＩ數據出爐



《美元匯價》﹡避險資金撐美元，英鎊考驗１６╱１７年低位；歐元最新報

１﹒１１４３╱４７，日圓最新報１０８﹒６１╱６４



《公司業績》﹡恆隆地產（００１０１）中期基本純利跌４％，惟物業租賃收入增２％；中

期少賺２５％至３５億元，中期息１７仙

﹡恆隆集團（０００１０）中期純利按年升２２％，派中期息０﹒１９元

﹡港燈（０２６３８）上半年溢利跌２７﹒８％，派息１５﹒９４仙

﹡澳博（００８８０）中期純利增１２﹒１％，派息中期息８仙

﹡國際家居零售（０１３７３）去年度純利升１４％，派末期息９仙



《公司資訊》﹡全民國際（０８１７０）遭聯交所除牌，經上訴後維持決定

﹡ＰＥＲＳＴＡ（０３３９５）加拿大５條天然氣輸氣管道料年底建成使用

﹡承興國際（０２６６２）暫停主席兼執董羅靜職責及權力

﹡海天能源（０１６５９）終止收購中國林業

﹡僑雄國際（００３８１）俄羅斯設全資附屬，投資「林漿一體化」項目

﹡津上機床中國（０１６５１）控股股東日本津上次季中國分部利潤跌

５１﹒６％

﹡恆隆地產（００１０１）陳啟宗稱對業務持續增長持審慎樂觀，視乎市況售

香港住宅；國內租務收入有較大升幅，上海租金按年增最少兩成；盧韋柏指

身為香港人有不安，社會事件肯定對香港零售有影響

﹡港燈（０２６３８）上半年售電量跌逾１％，５年內將投資２６６億加強發

電等設施

﹡方達控股（０１５２１）料中期盈利按年增３倍以上

﹡中石化煉化工程（０２３８６）委任王毅擔任副總經理

﹡太古地產（０１９７２）簽署首筆與可持續發展表現掛勾貸款

﹡和電（００２１５）中期純利跌５％，ＡＲＰＵ跌６％，派息２﹒９３仙

﹡國泰君安（０２６１１）料上半年盈利按年升２５％至５０﹒２億人幣

﹡證監會指偉業控股（０１５７０）股權高度集中

﹡南華金融（００６１９）料上市股權投資公平值收益等對中期除稅前溢利影

響正面

﹡標普確認華潤電力（００８３６）「ＢＢＢ」評級，評級展望穩定

﹡魯證期貨（０１４６１）料中期淨利潤將按年跌５５％至６０％

﹡大悅城（００２０７）六個月合同銷售額跌近６６％至近１７億元人民幣

﹡中達集團（００１３９）再獲主要股東陳湘如增持約１０４５﹒８萬股

﹡瑞豐動力（０２０２５）料中期淨溢利將減少約７５％

﹡中國環境資源（０１１３０）將於尼泊爾酒店及餐廳服務業中探求投資機會

﹡美瑞健康（０２３２７）國際委任李書湃為首席財務官



《國企紅籌》﹡航天萬源（０１１８５）兩附屬安全認證暫停使用，料損失銷售合約

﹡東方航空（００６７０）上海飛北京航班起飛１２小時後又回到原點

﹡中國移動（００９４１）計劃年底前開通５萬個５Ｇ基站

﹡中國財險（０２３２８）料中期利潤增３０％至５０％

﹡濱海泰達（０８３４８）料上半年錄得淨利潤最多１１００萬人幣



《神州民企》﹡內部文件顯示富力地產（０２７７７）下半年原則上將暫停拿地

﹡國美零售（００４９３）與中電信將於年底推出３００家５Ｇ體驗廳



《中國要聞》﹡上半年中國繼續成特斯拉第二大市場

﹡上半年全國鐵路投資３２２０億元，領跑固定資產投資

﹡外交部表示望美方為經貿磋商取得進展營造有利條件

﹡網信辦官員表示加快出台數據安全法，大力打擊網絡犯罪

﹡日本外相證實將對中國遊客逐步開啟網上簽證

﹡遼寧二胎政策出爐，擬增加６０天產假還給托費

﹡工信部指上半年互聯網企業業務收入按年增１７﹒９％

﹡中國民航信息網絡續租嘉興物業，涉３２５４萬元

﹡中共中央召開黨外人士座談會，習近平提出三點希望；習近平主持中央政治

局會議，部署下半年經濟工作；政治局會議指財政政策要加力提效，貨幣政

策鬆緊適度

﹡上海高院指去年收審金融案件標的總金額首次破千億

﹡據報阿里巴巴旗下網商銀行擬首度集資６０億元人民幣

﹡據報德信中國擬就２年期１４％高票息美元債尋價



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒５％，報１０８３０﹒９點



《其他消息》﹡姚思榮料７月港酒店收入最多跌兩成，憂遊行影響今秋商務旺季

﹡陳帆望示威者和平表達意見，盡量不要為市民帶來不便

﹡地政總署表示鎖定百幅非法佔用土地，冀２年內完成處理

﹡林鄭月娥民望僅３０﹒１分，創上任特首以來新低

﹡深股通額度全日用近３０億元； 滬股通額度全日流走１﹒７億元，陸股通

淨買入逾２４億

﹡仲量聯行料樓價最多跌５％，納米樓未來三年增六成

﹡工聯會促財爺速推措施應對經濟惡化，如公屋免租等；民建聯見財爺，倡預

案前推１１短期紓困措施不涉派錢

﹡華為指部分美國供應商恢復供貨，但關鍵產品尚未恢復；華為上半年銷售收

入４０１３億人幣，增長２３﹒２％；華為梁華指鴻蒙系統是針對物聯網開

發，並非談判策略

﹡人保料中期淨利潤將按年上升４０％至６０％

﹡任天堂首季經營溢利倒退一成，遠遜預期

﹡皇冠度假酒店被指洗黑錢被澳洲當局調查

﹡英國石油第二季利潤勝預期，每日油當量增長４％

﹡索尼首季經營溢利增長１８％，遠勝市場預期

﹡黑田東彥稱通脹需更多時間才達標，已做好寬鬆準備

﹡香港與新加坡簽合作諒解備忘錄，促進基建項目專業知識和經驗交流

﹡瑞華風暴續擴，花王股份中止發行可轉債事項

﹡信德中心西翼四個中層單位放售，意向價６９２７萬起



《移交逃犯》﹡港鐵（０００６６）港島線銅鑼灣站至太古站服務暫停；港島線銅鑼灣至鰂

魚涌站服務暫停，北角站出閘不扣錢；港島線及觀塘線列車服務逐步回復正

常

﹡按安全掣及緊急掣逾百次，港鐵籲表達意見需顧己及人



《元朗黑夜》﹡警工會晤張建宗，警司協會望張日後公開解釋道歉言論



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