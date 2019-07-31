《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７１９８．０２ 跌 ２３．３３點╱０．０９％
標普５００ ３０１３．１８ 跌 ７．７９點╱０．２６％
納斯達克 ８２７３．６１ 跌 １９．７１點╱０．２４％
倫敦富時１００ ７６４６．７７ 跌 ３９．８４點╱０．５２％
法蘭克福ＤＡＸ １２１４７．２４ 跌 ２７０．２３點╱２．１８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５１１．０７ 跌 ９０．０３點╱１．６１％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．６０，歐元兌美元１．１１６０
31/07/2019 07:46
《日出而作》道指跌２３點，蘋果公司上季業績勝預期，油金同漲
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７１９８．０２ 跌 ２３．３３點╱０．０９％
標普５００ ３０１３．１８ 跌 ７．７９點╱０．２６％
納斯達克 ８２７３．６１ 跌 １９．７１點╱０．２４％
倫敦富時１００ ７６４６．７７ 跌 ３９．８４點╱０．５２％
法蘭克福ＤＡＸ １２１４７．２４ 跌 ２７０．２３點╱２．１８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５１１．０７ 跌 ９０．０３點╱１．６１％
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