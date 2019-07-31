《經濟通通訊社３１日專訊》鴻偉亞洲（０８１９１）發盈警，預期截至２０１９年６月
３０日止六個月，純利將較去年同期錄得約１４８０萬元大幅下降約逾９０％，毛利估計亦較
２０１８年同日期減少約４３﹒９％。
公司解釋，純利下降主要因為期內刨花板銷量及平均單位售價因疲弱市場環境下跌。公司預
期將於年八月中旬刊發中期業績。（ａｌ）
31/07/2019 09:05
【企業盈警】鴻偉亞洲（０８１９１）料中期純利大減逾九成
《經濟通通訊社３１日專訊》鴻偉亞洲（０８１９１）發盈警，預期截至２０１９年６月
３０日止六個月，純利將較去年同期錄得約１４８０萬元大幅下降約逾９０％，毛利估計亦較
２０１８年同日期減少約４３﹒９％。
公司解釋，純利下降主要因為期內刨花板銷量及平均單位售價因疲弱市場環境下跌。公司預
期將於年八月中旬刊發中期業績。（ａｌ）
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