【企業盈警】永耀集團（８０２２）料中期虧損減少至１０００萬

《經濟通通訊社３１日專訊》永耀集團（０８０２２）公布，截至２０１９年６月３０日止

六個月虧損約１０００萬元，而上年同期則虧損約２０００萬元。

公司指出，虧損減少主要因為可換股票據及衍生工具之公平值變動收益，分別約為６７０萬

元及２００萬元，同時公司土耳其附屬公司於日常業務下之物業銷售產生毛利約２００萬元。

公司預期中期業績將於下月７日刊發。（ａｌ）

