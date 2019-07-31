【企業盈警】賞之味（０８０９６）預期季度盈轉虧，餐廳收入減少

《經濟通通訊社３１日專訊》賞之味（０８０９６）公布，截至今年６月底止三個月，預期

錄得除稅後虧損，而上年同期在撇除上市開支後錄得除稅後溢利。

公司解釋，主要因香港及中國經濟前景不明朗，導致餐廳收入減少，同時飲食業持續面對挑

戰，導致業務發展成本、員工成本及其他經營開支增加，加上上市後向專業團隊支付的開支增加

。（ａｌ）

