《經濟通通訊社３１日專訊》賞之味（０８０９６）公布，截至今年６月底止三個月，預期
錄得除稅後虧損，而上年同期在撇除上市開支後錄得除稅後溢利。
公司解釋，主要因香港及中國經濟前景不明朗，導致餐廳收入減少，同時飲食業持續面對挑
戰，導致業務發展成本、員工成本及其他經營開支增加，加上上市後向專業團隊支付的開支增加
。（ａｌ）
31/07/2019 09:33
【企業盈警】賞之味（０８０９６）預期季度盈轉虧，餐廳收入減少
《經濟通通訊社３１日專訊》賞之味（０８０９６）公布，截至今年６月底止三個月，預期
錄得除稅後虧損，而上年同期在撇除上市開支後錄得除稅後溢利。
公司解釋，主要因香港及中國經濟前景不明朗，導致餐廳收入減少，同時飲食業持續面對挑
戰，導致業務發展成本、員工成本及其他經營開支增加，加上上市後向專業團隊支付的開支增加
。（ａｌ）
|國際動態31/07/2019
Beyond Meat現股東擬售股 上市僅3個月
|生財有道30/07/2019
基建至上 中國鐵建乘順風車
|生財有道30/07/2019
死都有價值 福壽園服務行先
|剖析天下30/07/2019
硬漢約翰遜登大統 開出10月脫歐「空頭支票」
|剖析天下30/07/2019
美國經濟擴長周期 壽終正寢？
|生財有道30/07/2019
《開市GoodMorning》溫傑：友邦80元可吸作中線部署
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰