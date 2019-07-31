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31/07/2019 09:33

【企業盈警】賞之味（０８０９６）預期季度盈轉虧，餐廳收入減少

　　《經濟通通訊社３１日專訊》賞之味（０８０９６）公布，截至今年６月底止三個月，預期
錄得除稅後虧損，而上年同期在撇除上市開支後錄得除稅後溢利。
　　公司解釋，主要因香港及中國經濟前景不明朗，導致餐廳收入減少，同時飲食業持續面對挑
戰，導致業務發展成本、員工成本及其他經營開支增加，加上上市後向專業團隊支付的開支增加
。（ａｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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