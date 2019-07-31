【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社３１日專訊》恆隆地產（００１０１）昨日中午公布截至６月底止半年度業

績，為藍籌股公布中期成績表揭開帷幕。恆隆地產派發中期息每股１７仙，截止過戶日期為９月

１２日至１３日，除淨日為９月１０日。

「收息股」港燈（０２６３８）昨午亦公布中期業績，派息１５﹒９４仙，將於８月１３日

除淨。

上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過

戶日期及除淨日。投資市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加大，買賣時應

加以留意。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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標準資源（０００９１） 二供一， ０１╱０８ ５╱８－９╱８ ０６╱０９

供股價１２仙

中國透雲（０１３３２） 四合一 １２╱０８ － －

南華金融（００６１９） 二供三， １３╱０８ １５╱８－２１╱８ １９╱０９

供股價４２仙

亞洲能源（００３５１） 五合一 １９╱０８ － －

萬德金融（０８１６３） 十合一 １９╱０８ － －

大灣區投資（０２６１） 二十合一 ２１╱０８ － －

中國天弓（００４２８） 一供二， ２２╱０８ ２６╱８－３０╱８ ２５╱０９

供股價２８仙

羅馬集團（０８０７２） 二十合一 ２２╱０８ － －

蒙焦煤企（００９７５） 十合一 ２６╱０８ － －

科地農業（０８１５３） 四十合一 ２６╱０８ － －

南華金融（００６１９） 二供三 ２７╱０８ ２９╱８－ ４╱９ ０４╱１０

，供股價４２仙

中海重工（００６５１） 四十合一 ２８╱０８ － －

卡姆丹克（００７１２） 四合一 ２８╱０８ － －

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註：以各公司最新公布為準



表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股（編號） 派息 除淨日期

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匯豐控股（００００５） 擬派第二次中期息，股息待定 １５╱０８

中國旺旺（００１５１） 末期息２﹒４１美仙 ２２╱０８

特別股息０﹒４８美仙 ２２╱０８

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（ｅｃ）

