【企業盈喜】恒勤（０８３３１）料中期虧轉盈，毛利率提升

《經濟通通訊社３１日專訊》恆勤集團（０８３３１）發盈喜，預期截至本年六月底止中期

由虧轉盈，公司指虧損轉盈利主要基於強大的市場需求和管理層的行銷努力使收益上升；及鑽井

泥漿及冶金球團用膨潤土的平均售價上升及單位生產成本減少等綜合因素，令毛利率得以提升。

該公司將於８月６日公布業績。（ｓｃ）

