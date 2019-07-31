《經濟通通訊社３１日專訊》恆勤集團（０８３３１）發盈喜，預期截至本年六月底止中期
由虧轉盈，公司指虧損轉盈利主要基於強大的市場需求和管理層的行銷努力使收益上升；及鑽井
泥漿及冶金球團用膨潤土的平均售價上升及單位生產成本減少等綜合因素，令毛利率得以提升。
該公司將於８月６日公布業績。（ｓｃ）
31/07/2019 09:54
【企業盈喜】恒勤（０８３３１）料中期虧轉盈，毛利率提升
《經濟通通訊社３１日專訊》恆勤集團（０８３３１）發盈喜，預期截至本年六月底止中期
由虧轉盈，公司指虧損轉盈利主要基於強大的市場需求和管理層的行銷努力使收益上升；及鑽井
泥漿及冶金球團用膨潤土的平均售價上升及單位生產成本減少等綜合因素，令毛利率得以提升。
該公司將於８月６日公布業績。（ｓｃ）
|國際動態31/07/2019
Beyond Meat現股東擬售股 上市僅3個月
|生財有道30/07/2019
基建至上 中國鐵建乘順風車
|生財有道30/07/2019
死都有價值 福壽園服務行先
|剖析天下30/07/2019
硬漢約翰遜登大統 開出10月脫歐「空頭支票」
|剖析天下30/07/2019
美國經濟擴長周期 壽終正寢？
|生財有道30/07/2019
《開市GoodMorning》溫傑：友邦80元可吸作中線部署
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰